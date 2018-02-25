Üç katlı canlı hayvan taşıma aracı yaptılar

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN\'da tarım ürünleri üreten bir firmanın yaptığı 3 katlı, 300 küçükbaş hayvan ya da 90 büyükbaş hayvan taşıyabilen canlı hayvan taşıma aracı, yürüyen çiftliği andırıyor. Dikkat çeken araçta, taşınan hayvanların rahat edip, stres yaşamamalarının amaçlandığı belirtildi.

Aydın\'da tarım makineleri üzerine faaliyet gösteren bir firma, yaptığı canlı hayvan taşıma aracıyla dikkat çekti. Baba mesleği damper, silobaz ve tanker üretimini sürdürdüklerini belirten firmanın Genel Müdürü Hakan Maraş, \"Biz 2014 yılında ilgili projeyi geliştirdikten sonra bu aracı yapmaya başladık. Daha sonra Türkiye\'de ilk olarak yine Aydın bölgemizde bulunan bir müşterimize satışını gerçekleştirdik. Bu aracın tasarımı yapılırken, karayolu limitleri ve sınırları dahilinde 2.5 metre genişliğinde ve 13.60 metre uzunluğunda yapıldı. İçerisi bölmeler halinde 3 kattan oluşuyor. Aracın yaklaşık 300 küçükbaş hayvan alma kapasitesi var. Yetiştirilmek üzere olan sığırlardan yaklaşık 90 hayvan alabilirken, kesimlik olarak üretilmiş çok büyük canlı hayvanlar için de kilolarına bağlı olarak iki katta 30 ila 40 civarında canlı olarak taşıma yapılabiliyor\" dedi.

HER ŞEY DÜŞÜNÜLMÜŞ

Canlı hayvan sevkiyatı yapılırken, her türlü rahatlığı düşündüklerini belirten Maraş, şunları söyledi:

\"Canlı hayvan aracının dışında birtakım gözetleme kuleleri var. Yolculuk anında hayvanlardan kayıp var mı, yok mu diye iki veteriner tarafından gözetleme pencereleri var. Hayvanların içeride fazla olmasıyla hava sirkülasyonu yapabilmesi için havalandırma pencereleri var. Aracın içindeki pis kokuyu yok etmesi için çok sayıda vantilatörler sayesinde içeriye temiz havanın girmesi sağlanıyor. İçerisinde ışıklandırma sistemi de mevcut. Yolculuk esnasında hayvanların su içme ihtiyacı olduğunu biliyoruz. İçeride hayvanların su içmesi için emzikler ve küçükbaş hayvanlar için de yalaklar bulunuyor. Dışkıları alt kısma sızarak içeride hayvanların ıslak kalması önlenmiş oluyor. Arkada belli bir açıda çıkış rampası mevcut. Hayvanlar buradan kaymadan rahat bir şekilde çıkabilecekler. Aracın içerisinde de hayvanlar giderken düşmemesi için kaymaz zeminler var\" bilgisini verdi.

ÜRETİLEN 4\'ÜNCÜ ARAÇ

4\'üncü aracı ürettiklerini belirten Maraş, \"Bu aracın değeri 100 bin ila 130 bin Euro arasında değişebiliyor. Bizim kurban bayramlarımız var. Bu bayramda kurbanlıklar fazlaca bir sevkiyat noktasına getirildiği için bu araç aslında Türkiye için olmazsa olmaz bir araçtır. Bu araçlarla yapılan sevkiyatta hayvanlar stres yaşamıyor ve uzun yolculukta kilo kaybı olmuyor\" dedi.



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