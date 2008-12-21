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Yaşam

Üç kardeş 'zincirleme' kalp krizi geçirdi

Adana'da, kalp hastalığı olan üç kardeş birbirlerini görüp arka arkaya kriz geçirdi. İkisi öldü, kız kardeş kurtarıldı.

21 Aralık 2008 02:00

Kalp hastalığı olan üç kardeş birbirlerini görüp arka arkaya kriz geçirdi. İkisi öldü, kız kardeş kurtarıldı. Doktorlar stres ve heyecana dikkat çekti.

Adana'da yaşayan Bütün ailesi üç acıyı birden yaşadı. 7 ay önce anjiyo geçiren 59 yaşındaki Hasan Bütün önceki gece akşam yemeğinden önce fenalaşarak yere yığılınca, bunu gören ve bir süre önce by-pass olan 66 yaşındaki ağabeyi Ahmet Bütün de fenalaştı. Aynı mahallede oturan ve kardeşlerinin rahatsızlandığını duyarak eve gelen 63 yaşındaki kız kardeşleri Sultan Özbe de fenalaşarak, yere yığıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen ve hastaneye kaldırılan ağabey ve kardeşi kurtarılamazken, Sultan Özbe tedavi altına alındı.

Genetik kalp hastalığı

Uzmanlar, "Ailede genetik kalp hastalığının olması böyle istenmeyen bir olayın yaşanmasına yol açıyor. Onun için risk grubundakilerin düzenli sağlık kontrolünden geçmeleri gerekir"dedi. Art arda hayatını kaybeden ve ünlü sinema oyuncusu Yılmaz Güney'in amca çocukları olduğu belirtilen kardeşlerin cenazeleri dün Adana Asri Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi. Bütün'ün yakınlarından bazıları cenazeyi takip eden gazetecilere tepki göstererek, çekim yapmalarını engellemek istedi.

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