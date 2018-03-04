Üç kadın Ankara'ya yürüyor: İstismara, hayvan tecavüzlerine, doğa katliamlarına hayır!

Dilek Taş, Hülya Kurt ve Nursel Karagöz, çocuk ve kadınlara istismar, şiddet, hayvan tecavüzleri ile doğa katliamlarına dikkat çekmek için Çanakkale’den Ankara’ya yürüyüş başlattı. Yolda topladıkları imzaları TBMM'ye verecelerini söyleyen kadınlardan Taş, "Biliyoruz ki, anneliğin, kadınlığın, acının rengi, dili, ırkı, dini ve siyaseti olamaz" dedi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Çanakkale’de yaşayan Dilek Taş (46) ve Hülya Kurt (43) ile Kocaeli’de yaşayan Nursel Karagöz (46), Türkiye’de yaşanan çocuk ve kadınlara istismar ile şiddete ve hayvan tecavüzleri ile doğa katliamlarına dikkat çekmek için Ankara’ya yürüyüşe geçti. Hazırladıkları 9 maddelik dilekçe ile yola çıkan Taş, Kurt ve Karagöz, 40 gün boyunca yolda toplayacakları imzaları TBMM’ye teslim edecek. Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı Ahmetçe köyünden evli ve 1 çocuk annesi Dilek Taş, Biga ilçesinden 3 çocuk annesi Hülya Kurt ile Kocaeli’de yaşayan evli ve 3 çocuk annesi Nursel Karagöz, dün sabah Cumhuriyet Meydanı’nda bir araya geldi.

3 kadına, Çanakkale Belediye Başkanı CHP’li Ülgür Gökhan ve çok sayıda kadın destek verdi. Grup adına açıklama yapan Dilek Taş, şöyle konuştu:

“Üç anne, üç kadın, üç insan olarak çıktığımız yola hiçbir siyasi partinin gölgesi düşsün istemiyoruz. Bu sivil bir harekettir. Biliyoruz ki, anneliğin, kadınlığın, acının rengi, dili, ırkı, dini ve siyaseti olamaz. Acı ortaktır. Bir insan vücudu en fazla 45 del acıya dayanabilir. Fakat, bir kadın doğum yaparken, 57 del kadar acı çeker. Bu aynı anda 20 kemiğinizin kırıldığına eş değerdir. Bizler kadınlar olarak bu acıya katlanmışız ve sonunda çok güzel bir mutlulukla ödüllendirilmişiz. Şimdi çocuklarımız için, hayvanlar için, doğa için hep beraber yürüyeceğiz."