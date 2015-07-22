Üç İspanyol gazeteci Suriye’de kayıp



İspanyol Gazeteciler Birliği Federasyonu; bir haber için araştırma yapmak üzere Halep'in kuzeyinde olan Antonio Pampliega, Jose Manuel Lopez ve Angel Sastre'den haber alınamadığını açıkladı.

Federasyon Başkanı Elsa Gonzalez gazetecilerle en son 2 gün önce iletişim kurulduğunu söyledi. Gazetecilerin 10 Temmuz'da Türkiye'den Suriye'ye geçtiği belirtiliyor.

Halep kenti 2012 yılından bu yana hükümet güçleri ve muhalifler arasında bölünmüş durumda. Kentin batı tarafı hükümet güçlerinin, doğusu ise silahlı muhalif grupların kontrolünde bulunuyor. Kentin kuzey ve doğusunda kalan dış kesimlerine ise IŞİD'in hâkim olduğu belirtiliyor.

Konuyla ilgili İspanya Dışişleri Bakanlığı'ndan herhangi bir açıklama yapılmadı.