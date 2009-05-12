Üç ilde uyuşturucu operasyonu: 12 gözaltı

Kocaeli, Sakarya ve İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda uyuşturucu madde sattıkları iddia edilen 12 kişi gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, Gebze Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uzun süren takibin ardından örgütlü olarak uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen şebeke üyelerinin Sakarya, İstanbul ve Kocaeli'nin Gebze ile Darıca ilçelerinde bulundukları yerlere operasyon düzenledi.



Operasyonda şebekenin 12 elemanı yakalandı. Şüphelilerin üzerleri ve kaldıkları yerlerde yapılan aramalarda ise bir miktar uyuşturucu nitelikli hap ile satış için küçük paketlere konularak hazırlanmış esrar ele geçirildi.



Gözaltına alınan şüpheliler, Gebze Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Operasyonun sürdürüldüğü, olayla ilgili gözaltı sayısının artabileceği bildirildi.

