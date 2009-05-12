T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Üç ilde uyuşturucu operasyonu: 12 gözaltı

12 Mayıs 2009 20:41

Kocaeli, Sakarya ve İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda uyuşturucu madde sattıkları iddia edilen 12 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Gebze Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uzun süren takibin ardından örgütlü olarak uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen şebeke üyelerinin Sakarya, İstanbul ve Kocaeli'nin Gebze ile Darıca ilçelerinde bulundukları yerlere operasyon düzenledi.

Operasyonda şebekenin 12 elemanı yakalandı. Şüphelilerin üzerleri ve kaldıkları yerlerde yapılan aramalarda ise bir miktar uyuşturucu nitelikli hap ile satış için küçük paketlere konularak hazırlanmış esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, Gebze Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Operasyonun sürdürüldüğü, olayla ilgili gözaltı sayısının artabileceği bildirildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24