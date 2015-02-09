Üç havalimanında grev

Stuttgart Havalimanı sözcüsü güvenlik kontrollerinin yavaşlaması nedeniyle yolcuların bir

saate kadar bekleyebileceğini söyledi. Sözcü, havalimanındaki dört terminalden sadece

birinin işler durumda olduğunu kaydetti. Ek personel görevlendirildiğini belirten

havalimanı sözcüsü, yolculardan 3 saat önceden havalimanına gelmelerini istedi.

Hamburg Havalimanı sözcüsü Stefanie Harder de polisin havalimanına girişi kapattığını

ve içeri artık yolcu alınmadığını belirterek "Durum tam bir felaket. Kapasite sınırını

aşmış bulunuyoruz" dedi.

Söz konusu üç havalimanı Almanya'nın en büyük 10 havalimanı arasında yer alıyor.

Greve havalimanlarının yanısıra firma binalarında, askeri tesislerde, nükleer enerji

tesislerinde çalışan tüm güvenlik çalışanları katılıyor.

Ver.di sendikası Baden Württemberg, Hamburg ve Aşağı Saksonya eyaletlerinde

çalışanlar için saat başına 0,70 ila 2,5 euroluk ücret zammı talep ediyor. Sendika

yetkililerinden Ute Gottschaar, “İşveren birliğinin bizimle müzakere masasına oturmak

zorunda olduğunu anlamasını umuyoruz” dedi. Hamburg'da yapılacak

müzakereler için

belirlenen bir sonraki tarih 11 Şubat.

