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Dünya
Deutsche Welle

Üç havalimanında grev

Stuttgart, Hamburg ve Hannover havalimanlarında güvenlik personeli pazartesi sabah saatlerinde uyarı grevi başlattı. Yolcu ve bagaj kontrollerinde işlemler yavaşladı.

09 Şubat 2015 11:55

Stuttgart Havalimanı sözcüsü güvenlik kontrollerinin yavaşlaması nedeniyle yolcuların bir
saate kadar bekleyebileceğini söyledi. Sözcü, havalimanındaki dört terminalden sadece
birinin işler durumda olduğunu kaydetti. Ek personel görevlendirildiğini belirten
havalimanı sözcüsü, yolculardan 3 saat önceden havalimanına gelmelerini istedi.
Hamburg Havalimanı sözcüsü Stefanie Harder de polisin havalimanına girişi kapattığını
ve içeri artık yolcu alınmadığını belirterek "Durum tam bir felaket. Kapasite sınırını
aşmış bulunuyoruz" dedi.
Söz konusu üç havalimanı Almanya'nın en büyük 10 havalimanı arasında yer alıyor.
Greve havalimanlarının yanısıra firma binalarında, askeri tesislerde, nükleer enerji
tesislerinde çalışan tüm güvenlik çalışanları katılıyor.
Ver.di sendikası Baden Württemberg, Hamburg ve Aşağı Saksonya eyaletlerinde
çalışanlar için saat başına 0,70 ila 2,5 euroluk ücret zammı talep ediyor. Sendika
yetkililerinden Ute Gottschaar, “İşveren birliğinin bizimle müzakere masasına oturmak
zorunda olduğunu anlamasını umuyoruz” dedi. Hamburg'da yapılacak
müzakereler için
belirlenen bir sonraki tarih 11 Şubat.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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