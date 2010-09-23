-''ÜÇ HARFLİLER: MARİD'' YARIN SİNEMALARDA ANKARA (A.A) - 23.09.2010 - Başkent sinemalarında bu hafta 3 yeni film seyirciyle buluşacak. Gerilim türündeki yerli yapım ''Üç Harfliler: Marid'' gösterime girecek. Yönetmenliğini Arkın Aktaç'ın üstlendiği yapımda, Gülseven Yılmaz, Özgür Özberk, Serap Üstün, Taner Ertürkler, Ufuk Aşar ve Kayra Simur rol alıyor. Film, 11 yaşında başına ''öteki alemden gelen bir varlığın'' musallat olduğu Ayla'nın 20 yıl sonra aynı kabusla yeniden karşı karşıya gelmesini anlatıyor. Ünlü yönetmen Oliver Stone'un kamera arkasına geçtiği ''Borsa: Para Asla Uyumaz-Wall Street: Money Never Sleeps'' izleyiciyle buluşacak. Josh Brolin, Shia LaBeouf, Carey Mulligan, Charlie Sheen ve Michael Douglas'ın rol aldığı film, yıllar önce ilgiyle izlenen ''Wall Street'' adlı yapımı bugüne taşıyor. Genç oyuncu Zac Efron'ın başrolünü üstlendiği ''Kardeşimden Sonra-Charlie St Cloud'', haftanın üçüncü yeni filmi.