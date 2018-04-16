Üç hafta önce göreve başlayan Slovakya İçişleri Bakanı Drucker istifa etti

Slovakya İçişleri Bakanı Tomas Drucker, Emniyet Genel Müdürü Tibor Gasbar'ın görevden alınmasının doğru bir karar olmayacağını belirterek, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

NTV’de yer alan habere göre, yaklaşık 3 hafta önce göreve başlayan yeni hükümetin İçişleri Bakanı olan Drucker, basına yaptığı açıklamada, kendisinden Emniyet Genel Müdürü Gasbar'ın görevden alınmasının istendiğini ve bunun doğru ve adil bir karar olmayacağını düşündüğünü söyledi.



Drucker, bu nedenle istifa kararı aldığını belirterek, "Ben dürüst olmak istiyorum. Eğer ben Tibor Gaspar'ın doğrudan görevden alınmasını yanlış buluyor ve böylelikle azaltılması beklenen kutuplaşmayı daha da derinleştirirsem, bence bu şartlar altında, İçişleri Bakanı görevinde kalmaya hakkım olmadığına inanıyorum. Bu yüzden istifamı cumhurbaşkanına sunacağım." şeklinde konuştu.



Slovakya Cumhurbaşkanı Andrej Kiska başta olmak üzere muhalefet ve çok sayıda Slovakyalı, 26 Şubat'ta gazeteci Jan Kuciak ve kız arkadaşının öldürülmesinin aydınlatılamamasının sorumlusu olarak gördükleri Emniyet Genel Müdürü Gaspar'ın görevden alınmasını talep ediyordu.



Gazeteci Kuciak ve kız arkadaşının öldürülmesinin ardından cinayetin aydınlatılması için düzenlenen protestolar kısa sürede hükümet karşıtı gösterilere dönüşmüş, Başbakan Robert Fico'nun yanı sıra İçişleri ve Kültür Bakanı da istifa etmek zorunda kalmıştı.