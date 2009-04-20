Üç günlük kısa film paylaşımı

İlki geçen sene gerçekleşen Koç Üniversitesi Kısa Film Günleri, 2. Koç Üniversitesi Kısa Film Festivali ismiyle bu yıl 12-14 Mayıs 2009 tarihlerinde ikinci kez kısa filmcileri bir araya getirecek.



Koç Üniversitesi Sanat Kulübü tarafından geçen yıl ilki düzenlenen Koç Üniversitesi Kısa Film Günleri, bu yıl 2. Koç Üniversitesi Kısa Film Festivali adıyla 12-14 Mayıs tarihlerinde Koç Üniversitesi’nde gerçekleştirilecek. İsmi değiştirilen ve festival olarak geleneksel hale gelmesi planlanan etkinlik, genç kısa filmcilerin ve sanatseverlerin üç gün boyunca kısa film hakkında bilgi paylaşımında bulunmasına, atölye çalışmalarının yapılmasına ve üniversite öğrencileri tarafından hazırlanan çalışmaların izlenmesine olanak tanıyor. Atölye çalışmaları ve bilgi alışverişi zenginleştirilen 2. Koç Üniversitesi Kısa Film Festivali, geçen senekinden farklı olarak dereceye giren filmlere para ödülüyle de destek verecek.



Biriciye 5 bin TL ödül



Sinema dünyasının başarılı isimlerinden oluşturulan jüri tarafından, kurmaca dalında seçilecek birinciye 5.000 TL, aynı dalda seçilecek ikinciye 3.000 TL ve üçüncüye de 1.000 TL ödül verilecek.



Koç Üniversitesi Odeon amfi tiyatrosunda açık havada gereçekleştirilecek festivalde, filmlerinin kısa filmciler tarafından izlenmesini, tartışılmasını ve alkışlanmasını isteyen yarışmacılar http://art.ku.edu.tr adresinden başvurularını gerçekleştirebilirler.



