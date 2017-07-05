Üç gündür kayıptı; cesedi bulundu

Çanakkale’de 3 gündür aranan kişinin cesedi bulundu.

Gelibolu İlçesi'ndeki evinden 3 gün önce işe gittiğini söyleyerek çıkan 38 yaşındaki Vatan Çiçekci, ölü bulundu.

Gelibolu'da kamyonetiyle nakliyecilik yapan evli ve 2 çocuk babası Vatan Çiçekçi, 3 gün önce evinden işe gittiğini söyleyerek çıkıp, bir daha geri dönmedi. Yakınları, cep telefonundan aramalarına rağmen kendisinden cevap alamadı. Bunun üzerine durum polise bildirildi. Bu arada, gelen bir ihbar sonrası Gelibolu-Keşan karayolu üzerindeki Güneyli mevkiine giden jandarma ekipleri, bir cesetle karşılaştı.

Sıcak hava nedeniyle bozulan ceset, incelenmek üzere Gelibolu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Burada yapılan savcılık incelemesinde, cesedin üç gün önce evinden ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Vatan Çiçekçi'ye ait olduğu belirlendi.

Herhangi bir darp veya yara izine rastlanmayan Çiçekçi'nin cesedi, kesin ölüm nedeni belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)