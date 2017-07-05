T24 LogoT24 Logo
Gündem

Üç gündür kayıptı; cesedi bulundu

Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı

05 Temmuz 2017 20:54

Çanakkale’de 3 gündür aranan kişinin cesedi bulundu.

Gelibolu İlçesi'ndeki evinden 3 gün önce işe gittiğini söyleyerek çıkan 38 yaşındaki Vatan Çiçekci, ölü bulundu.

Gelibolu'da kamyonetiyle nakliyecilik yapan evli ve 2 çocuk babası Vatan Çiçekçi, 3 gün önce evinden işe gittiğini söyleyerek çıkıp, bir daha geri dönmedi. Yakınları, cep telefonundan aramalarına rağmen kendisinden cevap alamadı. Bunun üzerine durum polise bildirildi. Bu arada, gelen bir ihbar sonrası Gelibolu-Keşan karayolu üzerindeki Güneyli mevkiine giden jandarma ekipleri, bir cesetle karşılaştı.

Sıcak hava nedeniyle bozulan ceset, incelenmek üzere Gelibolu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Burada yapılan savcılık incelemesinde, cesedin üç gün önce evinden ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Vatan Çiçekçi'ye ait olduğu belirlendi.

Herhangi bir darp veya yara izine rastlanmayan Çiçekçi'nin cesedi, kesin ölüm nedeni belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

ETİKETLER

ÇanakkaleGelibolucesetvatan çiçek

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24