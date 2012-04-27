üç generale tazminat ödeyecekler

Askeri Yüksek İdare Mahkemesi, 2010 yılı YAŞ’ta terfi etmelerine rağmen terfi işlemi uygulanmayan üç generalin tazminat talebini haklı buldu. Karara göre Başbakanlık, Millli Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı generallere 40 biner lira tazminat ödeyecek.

Karar, Yüksek İdare Mahkemesi tarafından alındı.

2010 yılı Ağustos ayı Yüksek Askeri Şurası'nda Tümgeneral Halil Helvacıoğlu, Tümgeneral Gürbüz Kaya ile Tuğamiral Abdullah Gavremoğlu terfi etti.

Ancak, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, dönemin Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül ve dönemin İçişleri Bakanı Beşir Atalay bu üç generalin terfi kararnamelerini imzalamadı.

Dolayısıyla aynı zamanda Balyoz davası sanığı olan üç general hakkındaki terfi kararı hayata geçirilemedi.

Helvacıoğlu, Kaya ve Gavremoğlu; Başbakan Erdoğan, Vecdi Gönül ve Beşir Atalay’ın terfilerini gerçekleştirmedikleri gerekçesiyle 40 biner lira manevi tazminat talebinde bulundu.

Askeri Yüksek İdare Mahkemesi, liyakat değerlendirmesinin YAŞ’ın inisiyatifinde olduğuna işaret etti.

Daha önce de bu üç generalin terfi ettirilmeleri yönünde karar alan Askeri Yüksek İdare Mahkemesi, bu kararının uygulanmamasını da tazminata gerekçe gösterdi.