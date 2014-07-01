Üç genç toprağa verildi



İsrail, öldürülen gençler için yas tutarken, hava kuvvetleri de Gazze Şeridi'ndeki pek çok hedefi vurdu. İsrail, Hamas'ı gençlerin ölümünden sorumlu tutuyor.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu yaptığı açıklamada, Hamas'ın yaşananların bedelini ödeyeceğini söyledi.

19 yaşındaki Eyal Yifrah, 16 yaşındaki Gilad Shaar ve 16 yaşındaki Naftali Fraenkel'in memleketlerinde düzenlenen cenaze törenlerine yüzlerce kişi katıldı. Gençler, Modiin adlı kasabada defnedildi.

İsrail, üç gencin kaybolmasının ardından 419 Filistinli'yi tutuklamıştı. Bunların 276'sı ise Hamas üyesiydi. Arayış sırasında biri küçük bir çocuk olmak üzere en az beş Filistinli hayatını kaybetmişti. Hamas olayda rolü olduğu iddialarını ise reddediyor.

Hamas Sözcüsü Sami Ebu Zuhri tarafından yapılan yazılı açıklamada, "İsrail, Hamas'ın sabrını sınamamalıdır. Bir savaş olması durumunda herkes İsrail'in ne kadar kırılgan yapıya sahip olduğunu görecektir" denildi.