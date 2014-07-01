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Dünya
Deutsche Welle

Üç genç toprağa verildi

Yaklaşık iki hafta önce Batı Şeria'da kaybolan ve ölü olarak bulunan üç İsrailli genç için cenaze töreni düzenlendi.

01 Temmuz 2014 23:55


İsrail, öldürülen gençler için yas tutarken, hava kuvvetleri de Gazze Şeridi'ndeki pek çok hedefi vurdu. İsrail, Hamas'ı gençlerin ölümünden sorumlu tutuyor.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu yaptığı açıklamada, Hamas'ın yaşananların bedelini ödeyeceğini söyledi.

19 yaşındaki Eyal Yifrah, 16 yaşındaki Gilad Shaar ve 16 yaşındaki Naftali Fraenkel'in memleketlerinde düzenlenen cenaze törenlerine yüzlerce kişi katıldı. Gençler, Modiin adlı kasabada defnedildi.

İsrail, üç gencin kaybolmasının ardından 419 Filistinli'yi tutuklamıştı. Bunların 276'sı ise Hamas üyesiydi. Arayış sırasında biri küçük bir çocuk olmak üzere en az beş Filistinli hayatını kaybetmişti. Hamas olayda rolü olduğu iddialarını ise reddediyor.

Hamas Sözcüsü Sami Ebu Zuhri tarafından yapılan yazılı açıklamada, "İsrail, Hamas'ın sabrını sınamamalıdır. Bir savaş olması durumunda herkes İsrail'in ne kadar kırılgan yapıya sahip olduğunu görecektir" denildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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