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Politika

Üç gazeteye TSK vizesi

Yeni Şafak yazarı Fehmi Koru, Zaman, Yeni Şafak ve Star gazetelerine TSK'nın vize vereceği izlenimi edindiğini yazdı.

08 Ağustos 2008 03:00

Yeni Şafak yazarı Fehmi Koru, Zaman, Yeni Şafak ve Star gazetelerine Genelkurmay ambargosunun kaldırılacağının işaretini yazısında şöyle şöyle verdi: (...) Org. Büyükanıt, 2007’de Washington’u ziyareti sırasında Türkiye Büyükelçiliği tarafından onuruna verilen davete beni de çağırmıştı. Org. Büyükanıt akreditasyonsuz gazetede yazdığım hatırlatıldığı halde, davet sahibinin ve etrafının tereddütlerini gideren talimatı bizzat vererek... (...) Hatırlayışımın sebebi, Genelkurmay Başkanlığı görevini devralacak Org. İlker Başbuğ’un vermesini beklediğim ’Akreditasyon uygulaması kaldırılsın’ kararının sanıldığı kadar zor olmadığına işaret etmektir. (...) Bundan böyle gözüm, Org. Büyükanıt döneminde delinmiş olan yanlış akreditasyon uygulamasına Org. Başbuğ’un son vermesinde olacak. Bu hazzı bize yaşatmalı asker...

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