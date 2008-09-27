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Yaşam

Üç flaş isme tutuklama talebi

Ergenekon soruşturması kapsamında "terör örgütü üyesi" olduğu gerekçesiyle tutuklanan Teğmen Hasan Hüseyin Uçar ile askeri öğrenci Yaşar Tozkoparan, itiraz üz

27 Eylül 2008 03:00

Savcılık sorgusunun ardından Gazeteci Adnan Bulut serbest bırakılırken, eski Hakim Tanju Güvendiren, eski Esenyurt Belediye Başkanı Gürbüz Çapan, Doktor Mesut Özcan, Doktor Hüseyin Nazlıkul, eski İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Adil Serdar Saçan ve Ergenekon örgütünün üst düzey yöneticisi olduğu gerekçesiyle tutuklanan Doğu Perinçek’in avukatı Emcet Olcaytu tutuklanma talebiyle İstanbul Nöbetçi 13. Ağır Ceza Mahkemesi’ne sevk edildi.

 

Teğmen Noyan Çalıkuşu, Eren Mumcu ve Mehmet Ali Çelebi’nin tahliye talebi reddedildi. Ana davanın açılmasının ardından devam eden soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 18 oldu.

 

Tuncay Özkan da gece yarısından sonra tutuklanma talebi ile nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

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