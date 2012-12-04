'Üç Fincan Çay' kitabının yazarı intihar etti

Türkçe de ‘Üç Fincan Çay’ adıyla yayımlanan ‘Three Cups of Tea’ (2006) kitabının yazarı, gazeteci ve maceracı David Oliver Relin, girdiği depresyon sonucu intihar etti.

Ailesi Amerikan New York Times gazetesinin 85 hafta çok satanlar listesinin başında yer alan yazarın Oregon eyaletinin Multnomah County’deki evinde 15 Kasım’da öldüğünü duyurdu.

49 yaşındaki Relin’in Amerikalı dağcı Greg Mortenson ile yazdığı kitap Pakistan’daki Himalayalar’da sert iklimde yaşam mücadelesi veren Müslüman Balti toplumunu konu alıyordu.

Mortenson dünyanın ikinci en yüksek noktası K2 zirvesine başarısız bir tırmanış denemesi sonucu kaybolduktan sonra ölmek üzereyken Balti halkı tarafından iyileştirilir. Mortenson köylülere okul için söz verir. ABD’ye dönünce yardım kampanyası yaparken, bir yandan da bölge halkının yaşamını anlatan kitabı Relin ile kaleme alırlar.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Relin’in kitabı 4 milyon kopya satsa da yazar için trajik günler başladı. Relin kitabı kendisinin yazdığını, Mortenson’un ortak yazar olmadığını savunur. Ardından kitapta yazılanların gerçeği yansıtmadığı iddiaları çıkar, hatta adıyla ‘Üç Fincan Hile’ olarak alay edilir. Üstelik Mortenson’un yaptırdığını iddia ettiği okulların ya hiç yapılmadığı ya da başkalarınca inşa ettirildiği ortaya çıkar. Mortenson sonunda bağış paralarını iade eder.

Tüm bunlardan sonra yazarın girdiği büyük bunalımdan çıkamayarak, hayatına son verdiği tahmin ediliyor.