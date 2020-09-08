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Kültür-Sanat

Üç festival çevrimiçi buluşuyor

08 Eylül 2020 15:38

İstanbul Film Festivali, Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması ve Başka Sinema Ayvalık Film Festivali filmlerini online platformda izleyiciyle buluşturacak.

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İstanbul Film FestivaliUluslararası Adana Altın Koza Film FestivaliBaşka Sinema Ayvalık Film Festivalionlineçivrimiçi
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