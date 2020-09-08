Üç festival çevrimiçi buluşuyor

Covid-19 salgınından dolayı seyircisinden uzak kalmak istemeyen festivaller, izleyiciyle buluşmak için alternatif yöntemler geliştirmeye devam ediyor. Bu kapsamda bir araya gelen İstanbul Film Festivali, Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali ve Başka Sinema Ayvalık Film Festivali, filmlerini online olarak seyirciyle buluşturacak.

Bu işbirliği çerçevesinde 14–20 Eylül’de pandemi nedeniyle kısıtlı gerçekleştirilebilen Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması filmleri ve 21–26 Eylül tarihlerinde de bu yıl iptal edilen Başka Sinema Ayvalık Film Festivali’nin altı filmlik seçkisi, İstanbul Film Festivali’nin filmonline.iksv.org platformunda çevrim içi gösterime açılacak.

Platformda erişime açılacak filmleri izlemek için biletler yine aynı site üzerinden alınabilecek.

İstanbul Film Festivali’nin 14–20 Eylül’de çevrimiçi platformunda ağırlayacağı Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali filmleri 30 saat boyunca, 21–26 Eylül’de misafir edeceği Başka Sinema Ayvalık Film Festivali seçkisinde yer alan filmler ise 5 gün boyunca yayında kalacak.

Festivalde olduğu gibi her filmin bilet kapasitesi sınırlı.

Filmlere teker teker bilet alınabilecek veya Kombine Film Paketi satın alarak tüm filmler daha avantajlı fiyatlarla izlenebilecek.

Gösterimlere yalnızca Türkiye’den erişilebilecek.

Biletler 10 Eylül Perşembe saat 10.30’da filmonline.iksv.org adresinden satışa sunulacak.

Çevrimiçi film gösterimi proramı

Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması filmleri

14-20 Eylül

Ben Bir Denizim (Umut Evirgen)

Bilmemek (Leyla Yılmaz)

Ceviz Ağacı ( Faysal Soysal)

Körleşme (Hacı Orman)

Kuyudaki Taş (Gökçin Dokumacı)

Nasipse Adayız (Ercan Kesal)

Plaza (Anıl Gelberi)

Yeniden Leyla (Barış Hancıoğulları)

Başka Sinema Ayvalık Film Festivali seçkisi filmleri

21-26 Eylül

Fanny Lye Deliver’d / Fanny'nin Yepyeni Hayatı (Thomas Clay)

Felicità (Bruno Merle)

Made in Italy / İtalyan Yazı (James D’Arcy)

O que Arde / Fire Will Come / Yangın Yeri (Oliver Laxe)

Wendy (Benh Zeitlin)

Waiting for the Barbarians / Barbarları Beklerken (Ciro Guerra)