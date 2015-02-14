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'Üç eşini öldüren adamı televizyona çıkartan ülke, muhtemelen Özgecan'ın katillerini de çıkartır'

Lig TV yorumcusu Mustafa Denizli, Özgecan Aslan'ın öldürülmesini bu sözlerle değerlendirdi

14 Şubat 2015 23:40

Lig TV yorumcusu Mustafa Denizli, Mersin'de vahşi biçimde öldürülen Özgecan Aslan cinayetine ilişkin olarak, "Üç eşini öldüren adamı televizyona çıkartan ülke, muhtemelen Özgecan'ın katillerini de televizyona çıkartır" yorumunda bulundu.

Lig TV'de yayınlanan programın moderatörü Şansal Büyüka'nın Gaziantep-Fenerbahçe karşılaşması ile ilgili görüşlerini sormasının ardından, "Benim kafam Fenerbahçe'de falan değil. Benim kafam Özgecan Aslan'da" diyen Denizli, sözlerine şöyle devam etti: "Bu kızımız, bir ana kuzusu... Köpek diyeceğim, köpek 4 ayaklı. Bu köpek 2 ayaklı. Seni doğuran insana, kadına bu kadar aşağılık olabilir mi? 3 tane 2 ayaklı hayvan, bir filize saldırıyor. Bunu nasıl açıklayabilirsiniz. Böyle bir vahşet olabilir mi? Fenerbahçe 5 gol atmış, 10 gol umurumda değil. Köpek bile diyemezsin. Ortaçağ'dan kalmış beyinler, reziller.

Üç eşini öldüren adamı televizyona çıkartan bu ülke, muhtemelen Özgecan'ın katillerini de televizyona çıkartır. Bunun tarifi mümkün mü? Mersin gibi pırıl pırıl bir yerde. Bu, bu ülkede kaçıncı olay? Bu kaç kez olacak daha. Boyle bir olayın olduğu ulkede biz nasıl futboldan bahsedeceğiz." 

 

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