Üç doz aşılama oranının yüksek olduğu Danimarka, tüm Covid kısıtlamalarını kaldırıyor

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Danimarka, rekor sayıda günlük Covid vakasına rağmen tüm Koronavirüs önemlerini kaldıran ilk Avrupa Birliği ülkesi oluyor.

AFP’nin aktardığı habere göre, Koronavirüs’le mücadele politikasında değişikliğe giden Danimarka’da maske kuralları, Covid sertifikaları ve çeşitli mekanlar için kapanma saati uygulamaları tamamen kalkıyor. Kapalı mekanda bir araya gelecek insan sayısındaki sınırın da kalkmasıyla gece kulüpleri de açılıyor.

Danimarka’da uygulamanın süreceği tek kısıtlama, Schengen bölgesi dışından gelen aşısız yolcularla ilgili olacak.

Günlük Covid vakalarının 40 bin - 50 bin arasında seyrettiği Danimarka’da üç doz aşılı yetişkin oranının yüksek olduğu belirtildi.

Danimarkalıların yüzde 60’ından fazlası üç doz aşı oldu. Yetkililer, Covid geçirenleri de hesaba katarak nüfusun yüzde 80’inden fazlasının ağır hastalığa karşı korunduğunu tahmin ediyor.

Danimarka’da yapılan bir anket, nüfusun yüzde 64’ünün hükümetin Covid politikalarına güvendiğini gösterdi.