Üç doktor intihar etmişti; sağlık çalışanlarının nöbet ve izinlerine yeni düzenleme geliyor

Sağlık- Sen, Sağlık Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bir günde üç genç doktorun yaşamlarına son vermesinin ardından, dün yaptıkları toplantıda sağlık çalışanlarının 36 saati bulan nöbetleri ve ağır çalışma koşullarını yeniden düzenlemeye yönelik kararlar aldı.

Habertürk'ten Fatmanur Boylu'nun haberine göre Adana’da Dr. Ece Ceyda Güdemek, Batman’da Cerrah Dr. Engin Karakuş, İstanbul’da tıp öğrencisi Yağmur Çavuşoğlu, aynı gün yaşamına son verdi. 2 hekim de intihar notlarında ağır çalışma koşulları gündem olmuştu. Ardı ardına yaşanan intiharlarla birlikte, sağlık çalışanlarının 36 saati bulan nöbetlerini ve ağır çalışma koşulları medyada çıkan haberler kamuoyunda yankı uyandırdı. Sağlık- Sen, Sağlık Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, dün yaptıkları ortak toplantıda sağlık çalışanlarının şikâyet ve taleplerini değerlendirdi. Öğrenimine devam eden sağlık çalışanlarına kolaylık sağlanması kararı alınan toplantıdan çıkan, ağır çalışma koşullarını düzenleyecek kararlardan bazıları şöyle:

- Mazeret izinlerini senelik izinlerinden bağımsız kullanabilecekler.

- Sağlık Bakanlığı’nda çalışan eşlerin nöbet düzenlemesinde kolaylık sağlanacak.

- Muayene önceliği verilecek.

- Eğitim mazeretine bağlı tayin olanların derslerine devam edebilmeleri için kolaylık sağlanacak.

- 2018’in ilk yarısında. görevde yükselme sınavının duyurusu yapılacak.

- Türk sSilahlı Kuvvetleri’nden devrolan hastanelerde çalışan personelin yıllık izinlerindeki hak kayıpları giderilecek.

- Hac organizasyonunda tüm sağlık çalışanlarının görevlendirilebilmesi için Diyanet İşleri Başkanlığı’yla görüşme gerçekleştirilecek

CHP de intiharları Meclis'e taşıdı

CHP’nin doktor milletvekillerinden Murat Emir, son günlerde peş peşe gelen 3 intihar vakası üzerine, hekimleri intihara sürükleyen nedenlerle ilgili Meclis’te bir araştırma komisyonu kurulmasını istedi. Emir, TBMM Başkanlığı’na verdiği araştırma önergesinin gerekçesinde, hekimlerde intihar nedeniyle ölüm oranının diğer meslek gruplarına göre daha yüksek olduğunu, erkek hekimlerin toplumdaki diğer meslek gruplarındaki erkeklere oranla 2 kat, kadın hekimlerin 2-3 kat daha fazla intihar nedeniyle hayatını kaybettiği belirterek, “Çalışma sürelerinin uzun olması, yoğun iş baskısı, hekimlerden yüksek performans beklentisi ve tüm bunlara bağlı olarak yaşanan yoğun stres, intiharlara bağlı ölümleri beraberinde getirmektedir” denildi.

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