Üç dev aynı sahnede buluşuyor

Ünlü sanatçılar Emel Sayın, Muazzez Abacı ve Seçil Heper’i aynı sahnede buluşturacak olan ’Devlerin Büyük Buluşması’ adlı proje, üç assolist arasında geçmiş yıllarda var olan gizli rekabeti yeniden canlandırdı.



EMS Prodüksiyon tarafından hazırlanan projenin detaylarını görüşmek için firma yetkilileriyle masaya oturan sanatçılar arasında, sahneye çıkış sırası sorun oldu. Geçmişten bugüne dostluklarını sürdüren sanatçılar, konu sahneye çıkış sırasına geldiğinde anlaşmazlığa düştüler.



Seyirci huzurunda çekilecek



Bu durum EMS yetkililerinin bulduğu çözümle tatlıya bağlandı. ’Devlerin Büyük Buluşması’ zincirinin ilk halkası olan ve 21 Kasım’da Ankara Anadolu Gösteri Merkezi’nde gerçekleştirilecek olan konserde, üç assolist konserin ikinci bölümünde sahneye çıkış sıralarını, seyirci huzurunda çekecekleri kura ile belirleyecekler.



Yıllardır sanatçı duruşlarından ödün vermeden çalışmalarına devam eden üç dev sanatçı, bu konsere de büyük heyecanla hazırlanıyorlar. Doğal olarak aralarındaki rekabet bu hazırlıklara da yansıyor. Seçtikleri repertuardan giyecekleri kıyafetlere, saç modellerinden kullanacakları aksesuarlara kadar her şey üzerinde titizlikle duruyorlar.



Eski zaman gazinoları gibi



Eski gazino günlerinin güzelliğini konser salonlarına taşıyarak Türk Müziğini geniş halk kitleleriyle buluşturmayı amaçlayan EMS Prodüksiyon da sahne dekoruyla, ışığıyla bir gazino atmosferi oluşturabilmek için yoğun çaba harcıyor.



Üç büyük sanatçının tatlı rekabetinin sanat kalitesi olarak seyirciye yansıyacağı ve sahnede çekilecek kura ile renklenecek konserde, sanatseverler müziğimizin en güzel şarkılarını sevdikleri sanatçılarla birlikte söyleyerek unutulmaz bir gece yaşayacaklar.