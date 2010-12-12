-ÜÇ ÇOCUKLARINA DA KALP NAKLİ GEREKİYOR RİZE (A.A) - 12.12.2010 - Rize'nin Ardeşen ilçesinde yaşayan Şeremet ailesinin kalp yetmezliği bulunan 3 çocuğu da kalp nakli için sıra bekliyor. Bir taraftan maddi imkansızlık çeken, diğer taraftan organ nakli için sıranın kendilerine gelmesini biraz ümitsiz, biraz da sabırsızlıkla bekleyen aile, hem psikolojik hem de maddi anlamda zor durumda. İlçenin Pınarlı köyünde yaşayan Mehmet-Emine Şeremet çiftinin 3 çocuğundan en büyüğü Özlem Şeremet'te (18), yaklaşık 4 yıl önce nefes darlığı çekmesi üzerine yapılan kontrollerde kalp yetmezliği olduğu anlaşıldı. Bunun üzerine Rize ve Trabzon'daki hastanelerde Özlem'in hastalığına çare arayan Şeremet çifti, bu sırada diğer çocuklarında da nefes darlığı çektiğini fark etti. Önce küçük kızları İpek (13), ardından oğulları Dursun'un (14) özelikle koşarken ve fazla efor sarf ettiklerinde nefes darlığı sorunu yaşadığını anlayan ailenin girişimleri üzerine yapılan araştırmalarda, her iki çocukta da tıpkı ablaları gibi kalp yetmezliği olduğu, nefes darlığının da bundan kaynaklandığı belirlendi. İlaç tedavisi uygulanan çocuklardan Özlem Şeremet, birkaç ay önce Ankara Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ameliyat edilerek kalbine pil takıldı. Doktorlar, lise mezunu olan Özlem, ilköğretim 8. sınıfta okuyan Dursun ile ilköğretim 7. sınıf öğrencisi İpek'in iyileşebilmesi için kalp naklinin şart olduğunu belirtiyor. Baba Mehmet Şeremet, 3 çocuklarının da kap yetmezliği sorunu yaşamasının ailede büyük üzüntüye neden olduğunu söyledi. Zaman zaman geçici işlerde çalıştığını, şu anda ise işsiz olduğunu, bu nedenle ekonomik sıkıntı çektiklerini dile getiren Şeremet, ''Yeşil kartımız var, ancak çocuklarımın tedavisi için zaman zaman Ankara'ya gitmek zorunda kalıyoruz. Bu da bizi maddi açıdan oldukça zorluyor'' dedi. Kalp yetmezliğinin ailelerinde genetik olduğunu, babası ve ağabeyinin kalp yetmezliği nedeniyle 50'li yaşlardan önce vefat ettiğini anlatan Şeremet, ''Aynı hastalığı çocuklarımın üçünde de görmek bizleri üzüyor ama elimizden bir şey gelmiyor. Şu an ilaç tedavisiyle geçici çözümler üretmekten başka bir şey yapılamıyor'' diye konuştu. -KALPLERİ NORMALDEN ÇOK DAHA AZ ÇALIŞIYOR- Mehmet Şeremet, çocuklarının kalplerinin normalden çok daha az çalıştığını kaydederek, ''Özlem'in kalbi yüzde 15, İpek'in kalbi yüzde 17, Dursun'un kalbi ise yüzde 50 oranında çalışıyor. Hastalıklarından dolayı gerek okulda gerekse günlük hayatta sportif bir etkinliğe katılmıyor, kendilerini zorlayacak hareketler yapmıyorlar. Bu tür hastaların uyguladığı bir diyet var, onu uyguluyorlar. Ancak bütün bunlar maalesef geçici çözüm oluyor'' dedi. Aylardır işsiz olduğunu anlatan Şeremet, kalp yetersizliği olan çocuklarını tedavi ettirebilmek için yetkililerden ve hayırsever vatandaşlardan yardım beklediklerini kaydetti.