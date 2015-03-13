Üç çocuk yaptı, yılın babası seçildi!

Almanya'da Muhittin Demir isimli Türkiye asıllı Alman vatandaşı bir baba, Mestemacher Grubu Vakfı tarafından 2015 yılının en iyi babası seçildi. Demir’e 5 bin euro ödül verildi. Vakıf, babayı ödüle üç çocuğunu büyütmek için babalık izni alması nedeniyle layık gördü.

Sabah'ın haberine göre, Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti’ndeki Münster yaşayan ve buradaki üniversite hastanesinde doktorluk yapan Demir, eşi Selvi Çopur Demir’ineğitimine devam etmesi ilk babalık iznini 2005 ile 2007 yılları arasında oğlu Eren’e bakmak için aldı. 2009 yılında doğan Kerem için de dört ay izin babalık izni alan Demir, üçüncü çocuğu Eymen’in doğmasıyla birlikte altı aylık bir izin daha aldı. Bu yıl onuncusu verilen ödül için 60’dan fazla kişi önerildi.