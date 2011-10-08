Üç çocuk yalan oldu



T24 - Başbakan Erdoğan'ın üç çocuk hedefi tutmuyor. Son yıllarda evlenenlerin sayısı azaldı, boşananlar ise arttı.









AKP, Başbakan Erdoğan’ın 3 çocuk hedefine rağmen, son yıllarda evlenenlerin sayısının azalması, boşananların ise artması üzerine, Meclis’te araştırma komisyonu kurulmasını istedi.

Radikal gazetesinde yer alan habere göre, Başbakan Erdoğan’ın her fırsatta tekrarladığı ’’Üç çocuk’’ hedefine rağmen, son yıllarda evlenenlerin sayısının azalması, boşananların sayısının da artması üzerine AK Parti, TBMM’de araştırma komisyonu kurulmasını istedi. AKP Kocaeli milletvekili Sibel Gönül ve 27 milletvekili Meclis’e bir önerge verdi.

Önergede, Türkiye’de genç nüfusun artmasına rağmen evlilik oranlarında düşüş yaşandığı vurgulanarak, ‘’ 2007 yılında yüzde 9,09 olan evlenme hızı 2009 yılında yüzde 8,21'e düşmüş, 2010 yılında ise bu hız yüzde 7,98'e kadar gerilemiştir. 2007 yılında 638 bin 311 olan evlenme sayısı, 2009 yılında 591 bin742'ye, 2010 yılında da 582 bin 715'e düşmüştür’’ denildi.





Boşanma da arttı

Boşanma oranlarında da artış yaşandığı belirtilerek ‘’ 2001 yılında 91 bin 994 olan boşanma sayısı, 2007 yılında 94 bin 219'a yükselmiş, 2010 yılında da 118 bin 568'e ulaşmıştır. 2007 yılında yüzd 1,34 olan boşanma hızı 2010 yılı itibariyle yüzde 1,62 oranına yükselmiştir’’ denildi.

AKP milletvekilleri TBMM’de bir komisyon kurularak, Türk aile yapısı, evlilik ve boşanma konularının incelenmesini ve alınacak tedbirlerin belirlenmesini istediler. Önerge TBMM Genel Kurulunda görüşülecek.









