Üç çocuğun katil zanlısı intihara kalkıştı

T24 - Kayseri'de üç çocuğu öldürmek suçundan tutuklanan Uğur Veli Gülışık, kaldığı tek kişilik hücrede cam parçasıyla sol bileğini kesti.

Kayseri’de 1.5 yıl önce Ramazan Bayramı’nın ikinci günü kaybolan Ahmet Tuna ve Dilruba Tekin kardeşler ile Türkan Ay’ı öldürmek suçundan tutuklanan ve ardından güvenlik gerekçesiyle Ankara Sincan F tipi Cezaevi’ne gönderilen Uğur Veli Gülışık, burada bileğini keserek intihar girişiminde bulundu.

1.5 yıl önce şeker toplamak için evine gelen Ahmet Tuna ve Dilruba Tekin kardeşlerle Türkan Ay’ı öldürdükten sonra, bavula koyduğu cesetlerini Yozgat’ın Çayıralan İlçesi’ndeki baraj göletinin orada kazdığı çukura gömdüğünü sorgusunda itiraf eden Gülışık, Güvenlik gerekçesiyle Ankara Sincan F Tipi Cezaevi’ne getirilmişti.

Gülışık, dün akşam saatlerinde, kaldığı tek kişilik hücrede nereden eline geçirdiği henüz bilinmeyen cam parçasıyla sol bileğini kesti.

Gülışık’ın diğer bileğini kesemeden cezaevi görevlilerince fark edilip engellendiği belirtildi. Hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtilen Gülışık, cezaevi revirinde güvenlik önlemi altında tedaviye alındı.

Bu arada Gülışık’ın cezaevinde sürekli ağladığı ve yemek yemediği kaydedildi.



