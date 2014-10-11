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Dünya
Deutsche Welle

Üç cephede savaş sürüyor

Kobani’deki IŞİD saldırıları şiddetlenerek sürüyor. Kentin güney, batı ve doğu kısımlarında yoğun çatışmalar yaşanıyor.

11 Ekim 2014 14:12


Kobani'de bulunan Kürt aktivist Ferhad El Şami Alman haber ajansı dpa'ya telefonla bilgi verdi. El Şami kentin güney, batı ve doğusunda yoğun çatışmaların yaşandığını belirtti.

YPG güçlerinin radikal İslamcıların gece yarısı kentin güney batısında düzenledikleri en az 7 saldırıyı geri püskürttüğü belirtiliyor.

Kobani Savunma Bakanı İsmet Hasan Kürt haber ajansı Welati'ye verdiği demeçte IŞİD'in kent merkezinde düzenlediği en az iki intihar saldırısını engellediklerini söyledi.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi de bugün YPG güçleriyle IŞİD arasında kent merkezindeki bir çatışmanın 90 dakika sürdüğünü ve cihatçıların çekilmek zorunda kaldığını duyurdu.

ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyonun cumartesi sabah saatlerinde Kobani'nin doğu ve güneyine iki hava saldırısı düzenlediği belirtiliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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