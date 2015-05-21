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Yaşam
Deutsche Welle

'Üç canlıdan biri yok oluyor'

Avrupa ve Almanya genelinde yapılan araştırmalar, endüstriyel tarım ve yaşam alanı kaybının canlı türleri üzerindeki yıkıcı etkisini ortaya koydu.

21 Mayıs 2015 16:02


Bir kamu kuruluşu olan Almanya Federal Doğa Koruma Kurumu'nun (BfN) hazırladığı rapora göre, incelenen 32 bin canlı türünden yüzde 31'i yok olma tehdidiyle karşı karşıya. Listedeki canlı türlerinden yüzde 4'ünün ise Almanya'da soyunun tükendiği anlaşıldı.

BfN sözcüsü Franz August Emde, canlı türlerinin yok olmasından öncelikle endüstriyel tarımın sorumlu olduğuna dikkat çekti. Emde, "Eskiden çiftçi hasattan sonra ardında hep bir şeyler bırakır, tarla fareleleri ve kuşlar da bunlardan sebeplenirdi. Endüstriyel tarımda en ufak parça dahi ziyan edilmeden toplanıyor" diye konuştu.

Avrupa Çevre Ajansı'nca (EEA) hazırlanan bir başka raporda ise Avrupa genelinde her üç kuş türünden birinin yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu belirtildi. AB üyesi ülkelerde 2007 – 2012 yılları arasında elde edilen verilerin değerlendirildiği raporda, tarla kuşu ve çamur çulluğu tehdit altındaki kuş türleri arasında sayıldı.

Çevreci örgütlerin tepkileri

Kısa adı BUND olan Almanya Çevre ve Doğayı Koruma Birliği Başkanı Hubert Weiger, Almanya ve Avrupa genelinde uygulanacak bir acil eylem programı çağrısında bulundu. Hazırlanacak eylem programının 2020'ye kadar türlerin korunması alanında somut hedefler belirlemesi gerektiğine dikkat çeken Weiger, "Bu çerçevede tarımda reforma gidilmesi şart. Doğa ve çevreye en büyük zararı endüstriyel tarım veriyor" dedi.

Dünya Doğayı Koruma Vakfı'ndan (WWF) Christoph Heinrich, "Alman hükümetinin türlerin korunması alanında kendi belirlediği hedeflerin fersah fersah gerisinde olduğunu" söyledi.

Bu arada "Dünya'nın Dostları" (Friends of the Earth) isimli çevre kurumu çevre ve türlerin korunması için düzenlediği kampanya çerçevesinde 100 binden fazla imza topladı. Kampanya, AB Komisyonu'nu bu alanda harekete geçirmeyi amaçlıyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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