Üç cami, 53 mescitli üniversite!

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde 4 yıl içinde 53 mescit açıldı, iki yeni cami ise yapım aşamasında. Üniversiteye 4 yıl içinde 53 mescit açıldı. Ocak 2015’te açılan ilk camiden sonra üniversite içinde iki yeni caminin inşaatının devam ettiği öğrenildi.



Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nin (ÇOMÜ) resmi internet sitesinde yer alan açıklamada “Çanakkale Zaferi’nin 100. Yılında ÇOMÜ’nün ‘Üç Camili Üniversite’ sıfatını kazanacağını” belirten Rektör Prof. Dr. Sedat Laçiner, 2015 yılının sonuna kadar üniversite içerisinde ibadethane kapasitesinin artacağını ve 15 bini aşacağını belirtti.

Prof. Dr. Laçiner, sözlerini şöyle sürdürdü:

Gerekçe: Çok acı çektik

“Üniversitemiz ibadethane konusunda çok acılar çekti. Zor bir tecrübeden geçildi. Kıyafetleri nedeniyle kampüse alınmayan öğrenciler, gizlice ibadetlerini yerine getirmeye çalışan öğretim elemanları tarihimizdeki karanlık noktalardır. 2011’den bu yana ise her binamıza bay-bayan mescitler açılıyor. Şimdiden sayı 53’ü buldu. Yıl sonuna kadar daha da artacak. Ayrıca 22 yıl sonra ilk camimizi önceki ay büyük bir törenle açtık. Şu anda iki büyük caminin inşaatı devam ediyor. Camilerden ilki 3 bin 500, diğer ise 10 bin kişilik olacak. Her iki cami de üniversitemiz dışı kaynaklarla finanse ediliyor.”

'Rektör'ün hayalleri'



İki yeni camiden biri olan Büyük cami Terizoğlu Yerleşkesi’ne inşa edilirken, 3 bin 500 kişilik camii İlahiyat Yerleşkesi’ne yapılıyor.

Rektör Prof. Dr. Sedat Laçiner, Terzioğlu Yerleşkesi’ne yapılan caminin Selimiye modelinde olacağını söyledi. Caminin 4 minareli olacağını söyleyen Laçiner, sözlerini şöyle devam ettirdi:



“Camilerimiz sadece ÇOMÜ’ye değil, Çanakkale’ye de estetik ve manevi bir değer katacak. Çanakkale Boğazı’ndan bakıldığında ÇOMÜ’nün camisinin kubbe ve minareleri geçenleri selamlayacak. Ayrıca Terzioğlu yerleşkemize yapılan camii heybeti, estetiği ve kattığı diğer güzelliklerle yerleşkeyi ve çevresini çok zenginleştirecek. Artık Çanakkale’nin de Selimiye gibi bu ihtişamda bir camii olacak. Bunun sadece Üniversitemize değil, Çanakkale’ye gelen, Şehitlerimize koşan ziyaretçilere de büyük bir hizmet olacağını düşünüyoruz. ÇOMÜ ve Çanakkale daha güzel bir yer oluyor.”