Üç büyük şehirde sol ittifak

Karayalçın'ın adaylığı kesin

Yerel seçimlere az bir süre kalan soldaki üç parti, bazı önemli il ve ilçelerde ‘’Seçim ittifakını’’ tartışmaya başladı. Soldaki üç parti hem büyükşehirleri almak hem de ‘’Yine bölündüler’’ eleştirilerine set çekmek için, 29 Mart seçimlerinde seçim ittifakı planlıyor. Anlaşma sağlanırsa CHP İstanbul, SHP Ankara ve DSP’de İzmir’de tek aday gösterecek. Diğer partiler de bu adayı destekleyecek. Ankara İstanbul ve İzmir’in ilçe belediyelerinden bazılarında da aynı formülün uygulanması öngörülüyor.Bu planın il göstergesi Ankara’da yaşanıyor. SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın’ın Ankara’dan Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday olması ve CHP ile DSP’nin Ankara’da aday çıkarmaması tartışılıyor. Karayalçın da bu konudaki gelişmelerle ilgili ilk sinyal verdi ve ‘’Ankara’yı bu yönetimden kurtarmak için nerede durmam gerekiyorsa orada duracağım. Nerede olmam gerekiyorsa orada olacağım. Nereye gitmem gerekiyorsa oraya gideceğim” dedi. Bu sözler Karayalçın’ın seçim ittifakına açık olduğu biçiminde yorumlandı.Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek de, SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın’ın CHP’den Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olacağına inanıyor. Gökçek, ‘’Karayalçın’ın, CHP'den Büyükşehir Belediye Başkan adayı olacağını ısrarla söylüyor ve inanıyorum. Sayın Baykal kendi makamında tutuşmuştur ve çok ciddi bir sıkıntı içindedir. Yerel seçimlerde az oy alınırsa CHP'nin başında kalma şansı çok düşüktür. Ama ben bir önceki seçimde Karayalçın ve CHP’nin adayı Yılmaz Ateş’in aldığı oyların toplamından daha fazla oy aldım. ‘’ dedi.Ankara’daki gibi İstanbul’da da benzer formüller üzerinde çalışılıyor. Son dönemde yıldızı iyice parlayan CHP Grup Başkanvekili Kemal Kılıçdaroğlu’nun İstanbul’dan CHP Belediye Başkan adayı gösterilmesi ve DSP ile SHP’nin de bu ilden aday çıkarmaması tartışılıyor.İzmir’de ise sadece DSP’nin aday çıkarması CHP ile SHP örgütlerinin de bu adayı desteklemesi hedefleniyor. Ancak bu durumda mevcut İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nun durumunun ne olacağı sorusunun cevabı netlik kazanmıyor. Eskişehir’in başarılı belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen’in İzmir’e kaydırılarak bu yönde bir formül de bulunabileceği savunuluyor.CHP ve SHP arasında özellikle Ankara ve İstanbul’da seçim ittifakı konusunda fazla pürüz bulunmazken, DSP henüz bu konuda bir sinyal vermedi. DSP yönetimi, bugüne kadar yerel seçimlere tek başına katılacağını, seçim ittifaklarının beklenen sonuçları vermediğini savundu. Ancak İzmir’de son genel seçimlerde AKP’nin oyunun yükseldiğini de hesaba katan sosyal demokrat kesimdeki siyasi kadrolar, belli şehirlerde seçim ittifakının şart olduğunu savunuyorlar.