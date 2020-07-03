Üç büyük şehirde beş liseden biri imam hatip lisesi

Veliler tarafından en son tercih edilen ve kontenjanları boş kalan imam hatip liselerinin sayısı gün geçtikçe artıyor. Üç büyük kentte 5 devlet lisesinden biri, İstanbul’da ise 4 devlet lisesinden biri imam hatip lisesi.

İmam hatip liseleri gibi mesleki ve teknik lise sayılarında da artış gerçekleşti. İmam hatiplerdeki öğrenci sayılarının son yıllarda azalmasına rağmen iktidar, bu okulları teşvik etmeye devam ediyor. Özellikle son dönemde fen lisesi ve sosyal bilimler lisesi programları uygulayan imam hatip liseleri açılıyor. En son sadece erkeklerin olduğu bir teknoloji imam hatip lisesinin açılacağı öğrenildi.



BirGün'den Mustafa Kömüş'ün haberine göre üç büyük kentte de durum aynı şekilde. Bu üç kent arasında sadece İzmir’de Anadolu liseleri sayıları meslek liselerinin sayısını geçti. Ankara, İstanbul ve İzmir’de toplam fen lisesi sayısı 35 iken imam hatip lisesi sayısı 330, meslek lisesi sayısı 512 ve Anadolu lisesi sayısı 527 oldu.





En çok İstanbul'da

İstanbul’da bulunan toplam 842 lisenin 471’ini imam hatip ile mesleki ve teknik liseler oluşturuyor. Megakentte 263 tane mesleki ve teknik lise 208 tane imam hatip lisesi bulunuyor. Kentteki Anadolu lisesi sayısı 263, fen lisesi sayısı ise sadece 14. İstanbul’da bulunan liselerin yüzde 24,9’u imam hatip.

Ankara'da meslek liseleri

Başkent Ankara’da da durum İstanbul’a benzer. Kentteki liseler arasında en çok bulunan okul türü mesleki ve teknik liseler. Kentte 149 mesleki ve teknik lise, 145 Anadolu lisesi, 71 imam hatip lisesi bulunuyor. Fen lisesi sayısı ise İstanbul’daki gibi sadece 14.





İzmir'de 7 fen lisesi

İzmir’de de fen liselerinin sayısı oldukça düşük. Kentte bulunan fen lisesi sayısı yalnızca 7. Buna karşılık kentteki imam sayısı ise 51. Mesleki ve teknik lise sayısı 100 ve Anadolu lisesi sayısı ise 119.



Üç büyük kent dışında da benzer tablo karşımıza çıkıyor. Örneğin Hakkari’de 5 imam hatip lisesine karşılık yalnızca 1 tane fen lisesi var. Sinop’ta 2 fen lisesi, 8 tane imam hatip lisesi bulunuyor. Adana’da 4 fen lisesi ve 31 imam hatip lisesi bulunuyor.

Fen Meslek İmam hatip Anadolu İstanbul 14 268 208 263 Ankara 14 149 71 145 İzmir 7 100 51 119

Bakanlık imam hatipleri dönüştümeli

Eğitim Uzmanı Ali Taştan konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede ülke genelinde imam hatiplerde okuyan öğrenci sayısının yüzde 12-13 civarında olduğuna değindi. Taştan şunları söyledi: “Anadolu ve fen liseleri tıklım tıklımken imam hatiplerdeki sınıflar boş. Öğretmenlerin başına düşen öğrenci çok az. Bazı okullarda bu sayı 5’e kadar düşüyor. Burada tabii imam hatipler lehine bir adaletsizlik var. Ayrıca burs, servis gibi konularda da imam hatiplere kolaylık sağlanıyor. Son 4 yıldır öğrenci sayısında da bir azalma var. Tersinden Anadolu liselerinde ise kütüphane, depo gibi alanlar sınıfa dönüştürülüyor. Bakanlık bu konuda tedbir almalı ve talebi az olan imam hatipleri dönüştürmeli.”



Meslek liseleri sayısına da değinen Taştan “Meslek liselerinde eğitim oldukça niteliksiz. Bu sayıyla nitelikli eğitim verilse gençlerin hayatı için oldukça değerli hale gelebilir. Ancak meslek liseleri atıl hale getirildi. İstanbul’da 263 lise arasında 3’ü 5’i dışında liseler iyi değil. Bu da olumsuz sonuçlar ortaya çıkarıyor” dedi.