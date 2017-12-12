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Üç boyutlu yaya geçidi, sürücülerden de tam not aldı

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA) - AYDIN Büyükşehir Belediyesi tarafından Hürriyet Bulvarı üzerinde yapılan üç boyutlu yaya geçidi, yayalardan sonra sürücülerden de tam not aldı

12 Aralık 2017 20:23

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA) - AYDIN Büyükşehir Belediyesi tarafından Hürriyet Bulvarı üzerinde yapılan üç boyutlu yaya geçidi, yayalardan sonra sürücülerden de tam not aldı.
Aydın Büyükşehir Belediyesi\'nin Efeler sınırları içindeki Hürriyet Bulvarı üzerinde uyguladığı 3 boyutlu yaya geçidini sürücüler değerlendirdi. Yayalar gibi sürücüler de yeni yaya geçidini beğendi. Üç boyutlu yaya geçidini gördükleri an yavaşlamak zorunda kaldıklarını ifade eden sürücüler, böylelikle kazaların azalmasını beklediklerini söyledi.
Sürücülerden Mustafa Yılmaz, \"Bu uygulamayı daha önce duymuştuk. Avrupa\'nın bazı kentlerinde de yapıldığını biliyorduk. Şu an bizim şehrimizde de uygulanması çok güzel. Özellikle okul önlerindeki yaya geçitlerinde yapılması daha güzel. İnşallah bundan sonra sürücülerde buna uyar ve kazalarda biraz daha azalır. Büyükşehir Belediye Başkanımıza da bu çalışmasından dolayı teşekkür ediyoruz\" dedi.
Bir diğer sürücü Seçil Macaroğlu ise, \"Karşıdan gelirken, yoldaki değişikliği fark ettim. Dolayısıyla yavaşladım. Okul bölgesindeki bu uygulama çok doğru bir uygulama olmuş. Başkanımız, yenilikçi görüşünü burada da uygulamış. Şehrimize sürekli kadın eli değiyor\" diye konuştu.
Sürücü Serkan Yılmaz da, \"Önümde kaldırım gibi bir şey gördüm. Yavaşladım, durdum. Baktığımda üç boyutlu yaya geçidi olduğunu gördüm. Gazetelerde de okumuştum\" şeklinde konuştu.

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