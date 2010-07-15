Üç boyutlu telefon hem de Türk yapımı

T24- Türk araştırmacıların yürütücülüğünü yaptığı AB 7. Çerçeve Programı (ÇP) kapsamında desteklenen, ''Üç Boyutlu Telefon Projesi'' kapsamında üç boyutlu görüntü veren cep telefonunun ilk prototipi yapıldı.
Avrupa'da 7 ülkenin üzerinde çalıştığı, üç boyutlu görüntülerden fotoğraf ve video çekimleri yapabilen telefonun tüm testleri tamamlandığında, cep telefonundan karşılıklı olarak üç boyutlu iletişim kurulabilecek.
Bilkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Tolga Çapın, yaptığı açıklamada, günümüz mobil telefon teknolojisinin her yerde kullanılabilen ve erişilebilen bir seviyeye geldiğini, multimedya mesajlaşmaların, cep televizyonlarının ve taşınabilir bir aygıttan yapılan video konferans teknolojisinin her geçen gün geliştiğini anlattı.
AB 7. ÇP kapsamında desteklenen ve çalışmaları devam eden projelerinde, gelecek nesil telefonlar için günümüzde kullanılanlardan çok farklı özelliklere sahip, üç boyutlu görüntü alabilen cep telefonu prototipini üretmeyi başardıklarını bildiren Çapın, telefona ilişkin şu bilgileri verdi:
''Geliştirdiğimiz prototip deneysel olarak boyutları normalden büyük bir prototip. Telefonun tüm donanımını sıfırdan hazırladık. Prototipimizin üzerinde kamerası ve üç boyutlu bir ekranı bulunuyor. Bu şekilde, telefonla üç boyutlu görüntü alınıp gösterilebiliyor.
Telefonda üçüncü boyut için gözlük takmadan ekrana bakıldığında üç boyutlu resimler, videolar ve görüntüler izlenebiliyor; üç boyutlu oyunlar oynanabiliyor. Kamera ile üç boyutlu fotoğraf ve video çekimleri yapılabiliyor.
Telefonumuz, uluslararası alanda pek çok bilimsel etkinlikte de sergilendi. Proje kapsamında beş uluslararası patent başvurusu da yapıldı''
DEVLER BU PROJEDE
Yrd. Doç. Dr. Çapın, projenin ortakları arasında ''İspanya'nın ve dünyanın en büyük cep telefon operatörlerinden birisi olan Telefonica, MP3 ve DVD'lerde kullanılan teknolojilerin mimarı Fraunhofer, yeni nesil mobil kullanıcı arabirimleri alanında en başarılı KOBİ şirketlerinden birisi olan TAT, üç boyutlu holografik ekran üreticisi Holografika ve Finlandiya'nın en iyi üniversitelerinden biri olan Helsinki Üniversitesi'nin'' yer aldığını söyledi.
Çapın, cep telefonu üreticisi Nokia'nın da projeyi detaylı şekilde izlediğini bildirdi.
ÜÇ BOYUTLU KONUŞMA YOLDA
Çapın, üzerinde çalışmaları devam eden telefonun tamamlandığında, cep telefonu kullanıcılarının aynı ortamdaymış gibi cep telefonlarıyla üç boyutlu videolu telefon konuşması yapabileceğini, üç boyutlu oyun oynayabileceğini söyledi.
Proje sonunda, üç boyutlu 4. nesil telefon prototipinin ortaya çıkacağını ve elde edilen sonuçların, dünyanın büyük şirketleriyle de paylaştıklarını dile getiren Çapın, ürünün ticarileşmesi konusunda da çalışmalar yürüttüklerini belirtti.
Çapın, teknolojinin önemine ilişkin şu görüşlerini ifade etti:
''Geliştirilecek sistemin ve patentlerin mobil teknoloji alanında etkin şirketlere lisanslanması, Türk bilim ve teknolojisinin gelişimi için önemli bir fırsat olacak. Ayrıca bu proje ile Avrupa, rakipleri ABD ve Japonya'ya karşı önemli bir üstünlük sağlamış olacak. Çünkü bu tür bir üç boyutlu telefon projesi günümüzdeki üç boyut teknolojilerinin, dünyada ilk kez bütün bir sistem halinde cep telefonlarına aktarılmasını sağlıyor. Bu proje, dünyada bir ilk olup diğer devletlere de yeni ufuklar açacak. Proje kapsamında geliştirilen patentlerin Apple, Google, Samsung gibi şirketlerin geliştireceği teknolojilere karşı rekabet etmesi bekleniyor.''