-Üç boyutlu İstanbul fotoğrafları Boston'da NEW YORK/BOSTON (A.A) - 16.11.2011 - 16. Boston Türk Kültür ve Sanat Festivali kapsamında, Osmanlı dönemine ait stereo fotoğraflar (3 boyutlu) dijital ortama aktarılmış şekilde Boston Güzel Sanatlar Müzesinde ilk kez sanatseverler ve fotoğraf meraklıları ile buluştu. Festival Direktörü Erkut Gömülü tarafından yapılan açıklamada, 1855-1900 yılları arasında üç boyutlu olarak İstanbul, Suriye ve Filistin'de çekilmiş fotoğrafların, Profesör George Mutter ve tarihçi Bernard Fishman tarafından dijital ortama aktarılmış şekilde Boston Güzel Sanatlar Müzesinde izleyicilere sunulduğu bildirildi. Verilen bilgiye göre, Osmanlı İmparatorluğu döneminde günlük yaşamla ilgili, dağıtılan özel gözlükler aracılığıyla izlenen görüntüler, özellikle 19. yüzyılda İstanbul'un mimari ve kentsel yapısında meydana gelen çarpıcı dönüşümler ve sosyal yaşamdaki değişimlerin üç boyutlu olarak sunulması açısından büyük ilgi çekti. Festival direktörü Erkut Gömülü, Osmanlı dönemine ait üç boyutlu nadir fotoğraflardan oluşan 5 bin fotoğraflık dijital bir arşive sahip olan Harvard Üniversitesi öğretim üyesi George Mutter ve tarihçi Bernard Fishman’ın yaptıkları böyle bir sunuşun ABD'de ilk kez gerçekleştirildiğine dikkati çekti. İstanbul'u 150 yıl önceki haliyle üç boyutlu olarak görebilmenin insanlara heyecan verdiğini belirten Gömülü, Prof. Dr. Mutter ve tarihçi Fishman'ın ellerindeki arşivin önemli bir kısmının İstanbul'a, geri kalan kısmının ise o dönemdeki Osmanlı topraklarına ait olduğunu söyledi.