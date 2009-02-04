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Politika

Üç boyutlu Gül

Cumhurbaşkanı Gül, Suudi Arabistan ziyaretinde özel gözlükle Mekke kentinin uzaydan çekilmiş 3 boyutlu fotoğrafına baktı.

04 Şubat 2009 02:00

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Suudi Arabistan ziyaretinin ikinci gününde, özel gözlükle Mekke kentinin uzaydan çekilmiş 3 boyutlu fotoğrafına baktı.

Cumhurbaşkanı Gül, Suudi Arabistan'a gerçekleştirdiği resmi ziyaretin ikinci gününe, ülkenin en büyük üniversitesi olan Suud Üniversitesi ile Kral Abdülaziz Bilim ve Teknoloji kentini ziyaret ederek başladı.

Üniversitede, Suudi Arabistan Yüksek Öğretim Bakanı Halid bin Muhammed Al Anqari ile görüşen Gül, daha sonra yaptığı açıklamada, Suud Üniversitesinin dünyada bilinen bir eğitim kurumu olduğunu söyledi. Üniversitede değerli bilim adamları bulunduğunu ifade eden Gül, görevli bazı Türk bilim adamlarını da tanıdığını belirtti.

Üniversitenin önemli çalışmalara imza attığını anlatan Gül, bunun, ülkenin gelişmesine de katkı sağladığını kaydetti. Başta Kral Abdullah olmak üzere Suudi hükümetinin eğitime verdiği önemin takdire değer olduğunu dile getiren Gül, eğitime yapılan yatırımın geleceğe yapılan yatırım olduğunu vurguladı.

Türkiye'de de eğitime ve özellikle yüksek öğrenime büyük önem verdiklerini anlatan Gül, araştırma-geliştirme ve teknoloji üretimine öncelik verildiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Gül, Türk üniversitelerinde Suud öğrenciler görmek istediklerini de ifade etti.

Suudi Arabistan Yüksek Öğretim Bakanı Anqari de Cumhurbaşkanı Gül'ü ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Türk üniversiteleriyle ilişkileri geliştirmek istediklerini belirten Anqari, bu çerçevede tıp fakültelerindeki kürsüleri desteklemek arzusunda olduklarını kaydetti.

Suud Üniversitesi ile TÜBİTAK ve İstanbul Teknoloji Üniversitesi arasında da bilim ve teknoloji alanında iş birliği protokolü imzalandı.

Konuşmaların ardından, Cumhurbaşkanı Gül'e, ziyaretin anısına Suud Üniversitesini simgeleyen cübbe giydirildi ve madalya takdim edildi.

Gül, daha sonra Kral Abdülaziz Bilim ve Teknoloji Kenti'ni ziyaret ederek, incelemelerde bulundu. Laboratuvarlarda yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Gül, özel gözlükle Mekke kentinin uzaydan çekilmiş 3 boyutlu fotoğrafına baktı.

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