Üç bin yıllık tarihe 'not düştü': Seni seviyorum herbişeyim!

Tokat'ın Niksar ilçesindeki 3 bin yıllık kalenin surlarına sprey boya ile "Seni seviyorum herbişeyim!" yazıldı. Türkiye'nin 2'nci büyük kalesi olan Niksar Kalesi'ni ziyarete gelenler duruma tepki gösterdi.

Tarihi milattan önce 3 binli yıllara dayanan, Pers kökenli Pontus Krallığı zamanında yapıldığı ve adının da Kaberia olduğu bilinen Niksar Kalesi, Roma Dönemi’nde eklenen yeni yapılarla bugüne kadar geldi.

6,2 kilometre uzunluğundaki surlarıyla Diyarbakır'dan sonra Türkiye'nin ikinci büyük kalesi olan Niksar Kalesi, zaman içerisinde geçirdiği restorasyonlarla ayakta kalma özelliğini sürdürdü.

Ancak tarihi kalenin iç ve dış surlarına son dönemde sprey boyalar ile zarar verildi. Kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kale duvarlarına bir çoğu aşk mesajı içeren sprey boya ile yazılar yazıldığı görüldü.

Ziyarete gelenler tarihi yapılara bu şekilde zarar verenleri kınadıklarını belirtti. Yazıların silinmesi için çalışma yapılacağı öğrenildi.