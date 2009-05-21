Üç bin yıllık göç belgeseli

Adana'nın Yumurtalık ilçesinden başlayıp, Osmaniye'nin Kadirli ilçesi ile Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesine kadar uzanan antik ticaret yolunda üç bin yıldır devam eden göçü anlatan belgesel filmin çekimleri tamamlandı.



Kadirli ilçesinde görev yapan bir grup öğretmenin Kadirli Kaymakamlığı ve Kadirli Lisesi'nin desteğiyle çekimini gerçekleştirdiği "Çukurova'da Göç" adlı belgeselde 100 figüran rol aldı.



Kadirli Kaymakamı Abdul Rauf Ulusoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çukurova'nın tarihi, coğrafyası ve kültürünün tanıtımının yapıldığı göç belgeseli hazırlandığını belirtti.



Ulusoy, belgeselin yarın başlayacak "Müzeler Haftası"nda gösterime gireceğini belirterek, "bu belgeselde, göç kültürünün yanı sıra yörenin tarihini de görsel bir belge olarak gelecek kuşaklara aktarıyoruz. Eylül ayında belgeseli 5 bin adet CD halinde hazırlayarak Kültür ve Turizm Bakanlığı başta olmak üzere yurt içi ve yut dışında dağıtımını yapacağız" dedi.



Belgesel filmin yönetmeni Muzaffer Yüksel Kaya ise Adana'nın Yumurtalık ilçesinden başlayan ve Kadirli ile Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesine kadar uzanan antik ticaret yolundaki üç bin yıldır devam eden göçü anlatan belgeselin çekiminin yaklaşık 2 ay sürdüğünü bildirdi.



Kaya, hem Roma döneminin hem de Türkmen aşiretlerinin canlandırıldığı belgeselin içerisinde 3 bin yıl önceki göçlerin anlatıldığını bildirdi.



Kahramanmaraş'ın Geben Belde Belediyesi ve Andırın İlçesi Göç Derneği'nin de katkıda bulunduğu belgeselin 22 Mayısta Kadirli Sülemiş Turistik Tesislerinde ilk gösteriminin yapılacağını ifade eden Kaya, şunları söyledi:



"Yaklaşık 45 dakika süren ve 3 bölümden oluşan belgeseli amatörce yapmaya çalıştık. Amacımız Çukurova'da 3 bin yıldan bu yana devam eden göçü anlatarak halen devam ettiğini insanlara hatırlatmak. Bu belgeseli izleyenler geçmişte insanların sosyal yaşamıyla ilgili önemli bilgiler edinmiş olacak."



Akademik danışmalığını Araştırmacı Mehmet Akyiğit ve Öğretmen İrfan Can'ın yaptığı belgeselde, yüzlerce yıllık geçmişe rağmen ayakta kalan kervansarayların görüntüleri de yer alıyor.

