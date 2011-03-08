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Politika

ÜÇ BAKANLIĞA YENİ ATAMALAR YAPILACAK TBMM (A.A)

08 Mart 2011 14:11

-ÜÇ BAKANLIĞA YENİ ATAMALAR YAPILACAK TBMM (A.A) - 08.03.2011 - İçişleri Bakanı Beşir Atalay, seçim öncesinde üç tarafsız bakanın atamasına ilişkin kararnamenin Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanacağını söyledi. Atalay, AK Parti grup toplantısı öncesinde, gazetecilerin konuya ilişkin sorularını yanıtlarken, ''Bugün saat 24.00'e kadar görevdeyiz. Bu akşam Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yeni bakanların atanması yayımlanacak'' dedi.  Beşir Atalay, İçişleri, Adalet ve Ulaştırma Bakanlıkları müsteşarlarının tarafsız bakan olarak atanıp atanmayacağının sorulması üzerine, ''Bizim öyle bir düşüncemiz var. Ancak konu kararnamede belli olur'' yanıtını verdi.

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