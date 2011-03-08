-ÜÇ BAKANLIĞA ATAMA ANKARA (A.A) - 08.03.2011 - Adalet Bakanlığı'na Müsteşar Ahmet Kahraman, İçişleri Bakanlığı'na Müsteşar Osman Güneş, Ulaştırma Bakanlığı'na ise Müsteşar Habip Soluk'un getirileceği öğrenildi. Edinilen bilgiye göre, Anayasa gereği, seçim kararının alınmasının ardından 5 gün içinde görevi bırakmaları gereken Adalet Bakanı Sadullah Ergin, İçişleri Bakanı Beşir Atalay ve Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım'ın, yerine söz konusu bakanlıkların müsteşarları getirilecek. Seçim öncesinde üç tarafsız bakanın atamasına ilişkin kararnamenin Resmi Gazete'nin bugünkü mükerrer sayısında yayımlanması bekleniyor.