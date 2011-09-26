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Politika

Üç Bakan Yardımcısı atandı ANKARA (A.A)

26 Eylül 2011 11:34

-Üç Bakan Yardımcısı atandı ANKARA (A.A) - 26.09.2011 - Aile ve Sosyal Politikalar, Çevre ve Şehircilik, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Kalkınma, Millİ Eğitim, Orman ve Su İşleri ile Sağlık Bakanlıklarına Ait Atama Kararları Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Bakan Yardımcılığına Doç. Dr. Aşkın Asan, Kalkınma Bakanlığı Bakan Yardımcılığına Mehmet Ceylan, Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcılığına Agah Kafkas atandı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Abdulkadir Kaya, Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Dr. Aylin Çiftçi getirildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Hatay Bölge Müdürü Burhan Göksu ve Tapu ve Kadastro Trabzon Bölge Müdürü Mülayim Çavuş, başka bir göreve atanmak üzere bu görevlerinden alındı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bakanlık Müşaviri Nermin Demir, başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alındı. Kalkınma Bakanlığı Bakanlık Müşavirliğine, Yılmaz Ekinci getirildi. Milli Eğitim Bakanlığı Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Denetleme Kurulu Üyeliğine Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Salih Aynural atandı. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Bakanlık Müşavirliğine, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdür Yardımcısı Kasım Künkül atandı.

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