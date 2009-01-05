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Kültür-Sanat

Üç ayrı şehrin kapıları: Mardin, İstanbul, Paris

Fotoğraf sanatçısı Günay'ın Mardin, İstanbul ve Paris'e çektiği fotoğraflardan oluşan sergi 7 ocak tarihinde açılıyor.

05 Ocak 2009 02:00

Fotoğraf sanatçısı Emrah Günay'ın Mardin, İstanbul ve Paris'e yaptığı geziler esnasında çektiği fotoğraflardan oluşan sergisi Kapılar ve Numaraları başlıklı sergisi Schneidertempel Sanat Merkezi’nde 7 ocak tarihinde açılıyor.

25 ocak gününe kadar devam edecek olan Kapılar ve Numaraları başlıklı sergide üç farklı şehirde çekilen fotoğraflar değişik coğrafyaların farklı yaşam biçimlerini ve biçimlerin binalara, özellikle de kapılara nasıl yansıdığına tanıklık ediyor.

Emrah Günay'ın fotoğrafları her yere açılan, bir hanenin, içinde birçok insanın yaşadığı bir mekânın, ya da kimi zaman bireyin temsilcisi olan, her biri ayrı bir karaktere, başka bir numaraya sahip olan kapıları tüm kavramları ve gizemleriyle ele alıyor.

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