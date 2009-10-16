Üç ayrı program yapacak

Okan Bayülgen, yeni sezonda haftanın üç günü; Cumartesi, Pazar ve Pazartesi geceleri canlı olarak ekrana gelecek üç ayrı talk-show programı ile Kanal D ekranlarında olacak.



Cumartesi geceleri “Disko Kralı”, Pazar geceleri “Medya Kralı” ve Pazartesi geceleri de “Muhabbet Kralı” ile ekrana gelecek olan Okan Bayülgen her program için ayrı formatlar oluşturdu.



'Disko Kralı'



Konukları, telefon bağlantıları, skeçleri, canlı performansları ve sabaha kadar sürecek içindeki canlı skeçleri de bu sezonun sürprizlerinden.



'Medya Kralı'



“Medya Arkası”nda diziler, filmler, klipler, yazılı basın ve internet masaya yatırıyor.



'Muhabbet Kralı'



Okan Bayülgen, “Muhabbet Kralı”nı Sevil Atasoy’la birlikte sunuyor. Programda güncel kriminal olaylar ve haftanın çok konuşulan olayları ve kişileri de ele alınıyor.

