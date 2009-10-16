T24 LogoT24 Logo
Magazin

Üç ayrı program yapacak

Okan Bayülgen, yeni sezonda haftanın üç günü; canlı olarak ekrana gelecek üç ayrı talk-show programı ile ekranlarda olacak.

16 Ekim 2009 03:00

Okan Bayülgen, yeni sezonda haftanın üç günü; Cumartesi, Pazar ve Pazartesi geceleri canlı olarak ekrana gelecek üç ayrı talk-show programı ile Kanal D ekranlarında olacak.

Cumartesi geceleri “Disko Kralı”, Pazar geceleri “Medya Kralı” ve Pazartesi geceleri de “Muhabbet Kralı” ile ekrana gelecek olan Okan Bayülgen her program için ayrı formatlar oluşturdu.

'Disko Kralı'

Konukları, telefon bağlantıları, skeçleri, canlı performansları ve sabaha kadar sürecek içindeki canlı skeçleri de bu sezonun sürprizlerinden.

'Medya Kralı'

“Medya Arkası”nda diziler, filmler, klipler, yazılı basın ve internet masaya yatırıyor.

'Muhabbet Kralı'

Okan Bayülgen, “Muhabbet Kralı”nı Sevil Atasoy’la birlikte sunuyor. Programda güncel kriminal olaylar  ve haftanın çok konuşulan olayları ve kişileri de ele alınıyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

HDP'li Sur Belediyesi'ne kayyım atandı...

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Mustafa Varank'ın boyu yerli otomobilin ebatları konusunda tartışmaya sebep oldu:...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24