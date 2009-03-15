‘Üç aylık paketin sanayiye de işçiye de faydası yok’

DİSK Başkanı Süleyman Çelebi, çalışma saatlerinin bir saat aşağı çekilmesiyle, 126 bin kişiye istihdam sağlanabileceğini söyledi.



Ekonomik tedbir paketini ‘seçim yatırımı’ olarak değerlendiren DİSK Başkanı Çelebi, ‘Üç ayda ekonomi canlanmaz, sürenin en az bir yıl olması gerekirdi. Pakette işçiyi de içine alan düzenlemeler olmalıydı. Örneğin çalışma süresi kısaltılmalı, kayıt dışı önlenmeliydi’ dedi.



Hükümetin ekonomiyi canlandırmak amacıyla açıkladığı ve beyazeşya, elektronik, otomotiv ve konut sektöründe vergi indirimini içeren ekonomik paketi, işçi sendikaları yetersiz buldu. DİSK Genel Başkanı Süleyman Çelebi, Başbakan Tayyip Erdoğan’ın önceki gün açıkladığı dördüncü ekonomik tedbir paketinin ekonomiyi canlandırmaya yeterli olmadığını söyledi. Tedbir paketinin seçim öncesi açıklanmasına dikkat çeken Çelebi, “Bu tamamen seçim öncesi, slogan olarak açıklanmış bir paket. Ne sanayiye ne de işçi kesimine faydası olmaz” dedi.



Tedbir paketinde açıklanan konutta KDV’nin yüzde 18’den yüzde 8’e indirilmesinin, otomotiv, beyaz eşya ve elektronik eşyadaki belirsiz ÖTV indiriminin üç ay süreyle sınırlı tutulmasının yeterli olmayacağını belirten DİSK Başkanı Çelebi, “Ekonomik krizin derinliği Türkiye’de daha yeni hissedilmeye başlandı. Böyle ekonomik belirsizliklerin gitgide arttığı ve şartların iyice zorlaştığı bir ortamda üç aylık desteğin kimseye faydası olmaz. Bu süre en azından bir yıl olmalıydı” diye konuştu.



İşçi kesimi olarak zaten çok uzun süredir hükümetten tüm alanlar için KDV indirimi talep ettiklerini aktaran Çelebi, sigorta primlerinin de düşürülmesini istediklerini ifade etti. Böyle geçici ve kısa süreli ekonomik tedbir paketleri istemediklerini vurgulayan Çelebi, hiçbir yatırımcı ve sanayicinin de üç aylık indirimle yatırıma gitmeyeceğini belirtti.



‘Çalışma süresi kısaltılsın’



Dolayısıyla bunun istihdama da bir katkı sağlayamayacağını aktaran Çelebi, “Bir tarafta işçiler çok mağdurken, gidip sadece sanayiye ‘üretim yapın’ demek ekonomiyi canlandırmak için yeterli olmaz” şeklinde konuştu. DİSK Başkanı Süleyman Çelebi, işçi kesimi olarak tedbir paketinden beklediklerini de şöyle anlattı: “Biz aylardır çalışma sürelerinin kısaltılması gerektiğini söylüyoruz. Biz şunu diyoruz: Çalışma saatlerinin bir saat aşağı çekilmesiyle, 126 bin kişiye istihdam sağlanabilir. Bu çok önemli, biz DİSK olarak sürekli bunu öneriyoruz. Eğer ekonomiyi canlandırmak ve işçiyle işverene destek olmak isteniyorsa, tedbir paketinde bu madde mutlaka yer almalıydı.



Bunun dışında kayıtdışı çalışmayla ilgili de bir madde beklerdik. Yasal çalışma süresinin 44 saat olarak belirlenmesine rağmen, Türkiye’de 55-60 saat çalışanlar var. Pakette bunların önüne geçecek çalışmalar da olmalıydı.”



‘Vatandaşa sadaka değil destek verin’



DİSK?Genel Başkanı Süleyman Çelebi, pakette çok düşük maaşlarla çalışmak zorunda kalan işçiler için de bir madde olması gerektiğini vurgulayarak, şunları söyledi: “800 TL’nin altında geliri olan vatandaşlara destek verilmeli. Sadece seçim öncesi buzdolabı, çamaşır makinası dağıtarak, ‘yardım ediyoruz’ demekle olmaz. Bir sosyal paket açıklanmalıydı. Örneğin 500-600 TL maaşla çalışan vatandaşlara 200 TL’lik ek destekler verilebilirdi. Yani, vatandaşa destek, sadaka kültürüyle değil de sosyal devlet anlayışıyla yapılmalı.”

