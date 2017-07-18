Üç aylık BİA Medya Gözlem Raporu: 142 gazeteciye ağırlaştırılmış müebbet talebi

Üç aylık BİA Medya Gözlem Raporu açıklandı. Raporda, “öldürülen gazeteciler”, “hapisteki gazeteciler”, “soruşturmalar, açılansüren davalar” gibi bölümler yer alıyor. Rapora göre, Temmuz ayına 136 gazeteci cezaevinde girdi, 301 gazeteci çeşitli suçlamalarla toplam 142 ağırlaştırılmış müebbet, 5 müebbet ve 4 bin 259 yıl 10 ay hapis tehdidiyle karşı karşıya kaldı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, raporda “Tutuklu gazetecilerin 78’i cemaat medyasına çalışanlardan oluşurken habercilerden 30’u Kürt medyasındandı. Aralarında Cumhuriyet gazetesinden tutuklanan 11 yazar, yayın yetkilisi ve muhabiri de bulunuyor. 9 gazeteci de çeşitli ‘yasadışı örgütlere üyelik’ (MLKP, DHKP-C, TKEP/L, Direniş Hareketi) veya ‘propaganda’ suçlamasıyla hapishanede tutuluyor. Hapishanedeki 136 gazeteciden 84’ü ya halen soruşturma geçiriyor ya da haklarında henüz iddianame düzenlendi; 19’u hükümlüyken 23’ü halen yargılanıyor. 2016’nın aynı döneminde 32 gazeteci cezaevindeydi; bunlardan yarısı hükümlüyken beşi halen yargılanıyor, 11’i de soruşturma geçiriyordu” denildi.

Davaların bilançosu

Raporda, gazetecilerin davaları hakkında şunlar kaydedildi:

“Nisan-Mayıs-Haziran döneminde 301 gazeteci, ceza davaları kapsamında ve ‘darbeye iştirak’, ‘örgüt üyeliği’, ‘örgüt propagandası’, ‘Cumhurbaşkanı’na hakaret’, ‘Devlet organlarını aşağılamak’ gibi çok çeşitli suçlamalarla toplam 142 ağırlaştırılmış müebbet, 5 müebbet ve 4 bin 259 yıl 10 ay hapis tehdidiyle yüz yüze kaldı. Söz konusu üç ayda, 54 gazeteci ve medya temsilcisi ‘darbeye iştirak’ suçlamasıyla karşılaştı; toplam 142 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla yargılanması gündeme geldi. Bunlardan 2’si toplam 45 yıl hapse mahkum edildi. 5 gazeteci ‘Devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak’tan müebbet hapisle yargılanıyor. 40 gazeteci ‘örgüt propagandası’ veya ‘örgüt açıklamalarına yer vermek’ten toplam 306 yıl hapis istemiyle yargılandı; 4’ü beraat ederken 5’i de toplam 10 yıl 3 ay hapse (2 yıl 6 ayı ertelemeli olmak üzere) mahkum oldu.

167 gazeteci, ‘örgüt yöneticiliği’, ‘örgüt üyeliği’, ‘örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek’, ‘örgüte yardım’ gibi suçlamalar nedeniyle toplam 3 bin 798 yıl hapis istemiyle yargılanıyor. Bunlardan 13’ü beraat ederken 2’si de toplam 12 yıl 6 ay hapse mahkum edildi.