Üç aylık bebeğini komşusuna bırakıp kaçtı

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde bir kadın, komşusuna bıraktığı 3 aylık bebeğini terk etti.



Alınan bilgiye göre, Samiye K. (41) Damlaca Mahallesi'ndeki komşusu Hanım Çıta'ya geri döneceğini söyleyerek bir süreliğine bakması için 3 aylık kızını bıraktı.



Eşinden bir yıldır ayrı olduğu öğrenilen Samiye K'nin bir daha geri dönmemesi üzerine Hanım Çıta, bebeği Şarkışla Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.



İsmi henüz konmayan bebeğin Sivas Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne ait çocuk yuvasına teslim edildiği, anne Samiye K'nin ise halen arandığı öğrenildi.