Üç ay tutuklu kalmıştı: 'terör örgütü üyeliği'yle suçlanan Prof. Dr. Gözaydın'a beraat

‘Terör örgütü üyeliği’yle suçlanan Prof. Dr. İştar Gözaydın beraat etti. Gözaydın İzmir başsavcılığının yürüttüğü ‘FETÖ/PDY’soruşturması kapsamında 20 Aralık 2016’da gözaltına alınmış, 27 Aralık 2016’da da tutuklanmıştı.
Kapatılan Gediz Üniversitesi’nde sosyoloji bölüm başkanlığını yürüten Gözaydın, 94 günlük tutukluluğun ardından 30 Mart 2017’de tahliye edilmişti.
Prof. Dr. İştar Gözaydın’ın yargılandığı davanın karar duruşması bugün Çağlayan adliyesinde görüldü.
İstanbul 27’nci Ağır Ceza Mahkemesi, profesör hakkında beraat kararı verdi.
Karara ‘delillerle sanığın suç içindeki durumu eylemin ortaya çıkma şekli birlikte ele alındığında sanığın atılı suçun yasal unsurlarının oluşmaması’ gerekçe gösterildi.