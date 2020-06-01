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Koronavirüs

Üç ay süren kısıtlamalar sona erdi; yeni dönemde neler değişecek, Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleri ne diyor?

01 Haziran 2020 07:18

Çin’in Vuhan kentinden yayılarak tüm dünyada on binlerce insanın ölümüne sebep olan yeni tip Koronavirüs nedeniyle Türkiye’de yaklaşık üç aydır süren kısıtlamalar, bugün yeni normaller benimsenerek hafifletiliyor. 15 ilin seyahat yasağı kalktı, turizm hareketliliği başladı. Lokantalarda, plajlarda aylar sonra açılış var. Sağlık Bakanlığı’nın oluşturduğu Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleri ise sosyal mesafe ve maske konusunda uyarıyor.

"Global bir bağışıklık kazanılana kadar yeni normali benimsemeliyiz"

Hürriyet'ten Meltem Özgenç imzalı habere göre, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel, “Türk vatandaşları olarak çok sıcak kanlı bir milletiz. En büyük özelliklerimizden biri bu. Büyüklerimizin elini öpmeyi, aile üyeleri ile bir araya gelmeyi, çocuklarımızı kucaklamayı, öpmeyi çok severiz. Ancak karşımızda yayılmayı çok seven bir virüs var. Bu nedenle bunları biraz daha ertelememiz gerekiyor. Global bir bağışıklık kazanılana kadar yeni normali benimsemeliyiz” dedi.

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü de yavaş yavaş normale dönüşün başladığını belirterek, “Ancak virüs bir yere gitmiş değil. Her gün bine yakın yurttaşımızı hastalandırıyor, ortalama 30’u aşkın vatandaşımızı da öldürüyor” görüşünü paylaştı. Prof. Dr. Özlü şunları söyledi:

“Sosyal mesafe, maske kullanımı, kişisel ve çevre hijyeni çok önemli. Akrabalarımızla bir araya gelip kucaklaştığımızda sosyal mesafeyi korumamış oluyoruz. Bizi asıl koruyan şey sosyal mesafe. Eskiden yaptığımız her şeyi bu kurallara uyarak yapabiliriz. Tabii bu kurallara sadece biz değil, herkes uyacak. Çünkü birimiz güvende değilsek hiçbirimiz güvende değiliz. Uymayanları da kibarca uyarmamız gerekecek.”

 

Neler değişecek?

* 14 büyükşehir ile Zonguldak’ta uygulanan seyahat yasağı sona erdi.

* Lokanta, restoran, kafe, pastane, kıraathane, kahvehane, çay bahçesi, dernek lokalleri (iskambil, okey, tavla oyunları ve nargile satışları ile doğrudan temasa neden olacak şekilde dans ve oyun amacıyla yapılan canlı müzik faaliyetleri hariç olmak üzere) açıldı.

* Kreşler faaliyete başladı.

* Kamuda esnek çalışma bitti.

* Sürücü, yabancı dil, bilgisayar kursları gibi kurslar kapılarını açtı.

* Yüzme havuzu, kaplıca, hamam, sauna, SPA merkezleri gibi işletmeler açık.

* Park ve bahçeler, piknik alanları, mesire ve ören yerleri ile sahillerde (plajlar) piknik, spor, yürüyüş, gezi, balık tutma serbest.

* Giyim pazarları (sosyete pazarı) kuruluyor.

* Milli Saraylar’a bağlı müzeler 75 gün sonra bugün yeniden ziyaretçileriyle buluşuyor.

* Havayolu şirketleri iç hat seferlerine başladı.

* 65 yaş ve üzeri vatandaşların Seyahat İzin Belgesi almaları ve gidecekleri illerden en az bir ay boyunca dönmemek şartı ile tek yönlü olarak seyahat edebilmeleri uygulamasına devam edilecek.

* Sokağa çıkma kısıtlaması devam eden 18 yaş ve altı çocuklar, yanlarında veli/vasisinin bulunması şartıyla Seyahat İzin Belgesi almadan şehir içi ve şehirlerarası yolculuk yapabilecek.

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