Üç ay süren kısıtlamalar sona erdi; yeni dönemde neler değişecek, Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleri ne diyor?

Çin’in Vuhan kentinden yayılarak tüm dünyada on binlerce insanın ölümüne sebep olan yeni tip Koronavirüs nedeniyle Türkiye’de yaklaşık üç aydır süren kısıtlamalar, bugün yeni normaller benimsenerek hafifletiliyor. 15 ilin seyahat yasağı kalktı, turizm hareketliliği başladı. Lokantalarda, plajlarda aylar sonra açılış var. Sağlık Bakanlığı’nın oluşturduğu Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleri ise sosyal mesafe ve maske konusunda uyarıyor.

"Global bir bağışıklık kazanılana kadar yeni normali benimsemeliyiz"

Hürriyet'ten Meltem Özgenç imzalı habere göre, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel, “Türk vatandaşları olarak çok sıcak kanlı bir milletiz. En büyük özelliklerimizden biri bu. Büyüklerimizin elini öpmeyi, aile üyeleri ile bir araya gelmeyi, çocuklarımızı kucaklamayı, öpmeyi çok severiz. Ancak karşımızda yayılmayı çok seven bir virüs var. Bu nedenle bunları biraz daha ertelememiz gerekiyor. Global bir bağışıklık kazanılana kadar yeni normali benimsemeliyiz” dedi.

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü de yavaş yavaş normale dönüşün başladığını belirterek, “Ancak virüs bir yere gitmiş değil. Her gün bine yakın yurttaşımızı hastalandırıyor, ortalama 30’u aşkın vatandaşımızı da öldürüyor” görüşünü paylaştı. Prof. Dr. Özlü şunları söyledi:

“Sosyal mesafe, maske kullanımı, kişisel ve çevre hijyeni çok önemli. Akrabalarımızla bir araya gelip kucaklaştığımızda sosyal mesafeyi korumamış oluyoruz. Bizi asıl koruyan şey sosyal mesafe. Eskiden yaptığımız her şeyi bu kurallara uyarak yapabiliriz. Tabii bu kurallara sadece biz değil, herkes uyacak. Çünkü birimiz güvende değilsek hiçbirimiz güvende değiliz. Uymayanları da kibarca uyarmamız gerekecek.”