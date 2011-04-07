-''ÜÇ ARKADAŞ'' YENİDEN İZLEYİCİYLE BULUŞTU İSTANBUL (A.A) - 06.04.2011 - Groupama, ''Üç Arkadaş'' filmini restore ederek 53 yıl aradan sonra yeniden izleyiciyle buluşturdu. Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre Groupama, 30. İstanbul Film Festivali ile dördüncü kez hayata geçirdiği ''Türk Klasikleri Yeniden'' projesi kapsamında, Memduh Ün'ün unutulmaz eseri ''Üç Arkadaş''ı restore etti. 53 yıl aradan sonra yenilenerek izleyiciyle buluşan film, aynı zamanda bir İstanbul nostaljisi de yaşattı. Groupama'nın, dört yıl önce İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) iş birliğiyle başlattığı ''Türk Klasikleri Yeniden'' projesi kapsamında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sinema Televizyon Merkezi iş birliğiyle orijinal negatifi yenilenen 1958 yapımı ''Üç Arkadaş'', 30. İstanbul Film Festivali çerçevesinde Beyoğlu Atlas Sineması'nda izleyicileriyle buluştu. Film gösterimi öncesi Beyoğlu'nda düzenlenen davete, Groupama Türkiye Üst Yöneticisi Yılmaz Yıldız, Groupama Gan Sinema Vakfı Genel Koordinatörü Gilles Duvall ve İKSV yöneticilerinin yanı sıra ''Üç Arkadaş'' filminin yönetmeni Memduh Ün, Fatma Girik ile filmin başrol oyuncuları Fikret Hakan ve Muhterem Nur katıldı. Yılmaz Yıldız, galada yaptığı konuşmada, 2008'den bu yana İKSV ile kesintisiz sürdürdükleri ''Türk Klasikleri Yeniden'' bölümü özel gösterim sponsorluğuyla, Türk sinemasının altın filmlerinden birini daha beyazperdeyle yeniden buluşturmuş olmanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti. Yıldız, filmin negatifinin yenilenmesini ve yeniden vizyona girmesini mümkün kılan restorasyonun, Groupama önderliğinde, Groupama Gan Sinema Vakfı, Technicolor Sinema Mirası Vakfı ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sinema Televizyon Merkezince en son teknolojiyle gerçekleştirildiğini belirtti. Groupama'nın, dünyada otuzdan fazla film festivalini desteklemesinin yanı sıra birçok klasik filmin restorasyonunu da gerçekleştirdiğine dikkati çeken Yıldız, Türk kültür ve sanat hayatına kalıcı destekler vermenin öncelikleri arasında yer aldığını kaydetti. Memduh Ün'ün yönettiği ''Üç Arkadaş'' filminin başrollerini Muhterem Nur, Fikret Hakan, Semih Sezerli ile Salih Tozan gibi usta oyuncular paylaşıyor. 1958 yapımı filmde, İstanbul Arnavutköy'ün ara sokaklarında, eski bir konakta kiracı olarak bir arada yaşayan üç bekar arkadaşın hikayesi anlatılıyor. Bu üç arkadaşın yaşantısı, bir gece parkta rastladıkları ve durumuna üzülerek evlerine getirdikleri kör işportacı kız Gül ile değişiyor. -FİLMİN RESTORASYON ÇALIŞMALARI- ''Üç Arkadaş'' filminin nitrat tabanlı orijinal negatifi büyük ölçüde bozulma göstermişti. Bozulmanın giderilmesi için yürütülen restorasyon ve yenileme çalışmalarında, bugün dünyada uygulanan en ileri teknolojinin tüm imkanları kullanıldı. Restorasyon işlemleri, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sinema Televizyon Merkezi'nde 4 profesör, bir doçent, 3 asistan, bu iş için özel yetiştirilmiş 7 öğrenci, 3 yardımcı eleman olmak üzere 18 kişinin katılımıyla 39 gün süren yoğun bir çalışmayla tamamlandı. Filmi oluşturan yaklaşık 140 bin kare, teker teker restore edildi. Gerçekleştirilen çalışma kapsamında film üzerindeki çizikler, bozukluklar, tozlar gibi arızalar düzeltildi. Emülsiyon çözülmesinden, ek için kullanılan eczalardan, seloteyp eklerinden, filmin çekmesinden kaynaklanan bozukluklar ve titremeler giderildi. Her kare en az 100 işlemle ayrı ayrı düzeltildi. Böylelikle restorasyon kapsamında filme toplam 14 milyon işlem yapıldı. Filmin 17.5 milimetre olan orijinal optik ses filmlerindeki büyük bozulma, ses izinin üzerinde çizik, yırtık ve emülsiyon dökülmeleri de giderilerek 35 milimetre filme aktarıldı. Yenilenmiş görüntü ve sesler, önce negatif sonra pozitif olarak basıldı, yıkandı ve gösteri için hazırlandı.