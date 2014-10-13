Üç Alman gazeteci serbest bırakıldı



"Bağlar ilçesindeki Turgut Özal Bulvarı'nda toplumsal olaylar çıkarmaya çalıştıkları”, “çocuklara yol kapattırdıkları”, “ateş yaktırdıkları” ve daha sonra “gizlice kaçtıkları” gerekçesiyle Alman uyruklu üçü gazeteci 5 kişi cumartesi günü gözaltına alınmıştı.

Gazeteciler Björn Kietzmann, Christian Grodotzki ve Ruben Martin Neugebauer ile Christian Vincent Gruber, Alexandra Yvonne Karin Kaprzok savcılıkta ifadelerinin alınmasının ardından, 31 saat sonra serbest bırakıldı.

Üç gazeteci Kobani ile ilgili protesto gösterilerini takip etmek ve haber yapmak üzere bölgeye gitmişlerdi. Grodotzki serbest bırakıldıktan sonra Alman haber ajansı dpa'ya yaptığı açıklamada henüz cep telefonu ve fotoğraf makinelerini geri alamadıklarını söyledi. Avukat Cihan İpek, cihazlara incelenmek için el konulduğunu ve 5 kişinin sınır dışı edilmelerine dair bir işlem yapılmadığını belirtti. Gazeteci Christian Grodotzki birkaç gün daha Türkiye'de kalıp Kobani sınırına gideceklerini ve oradan bir haber hazırlayacaklarını ifade etti.

Üç gazeteciden Björn Kietzmann 2009 yılından beri serbest fotomuhabir olarak Freelens adlı meslek birliği için çalışıyor. Visual Rebellion adlı fotoğrafçılar kooperatifine çalışan Christian Grodotzki 2013 yılında Alman haber ajansı dpa tarafından Haber Yetenek Ödülü'ne layık görülmüştü. Yine aynı kuruluş için çalışan Neugebauer, Süddeutsche Zeitung, Spiegel, Tagesspiegel, taz gibi Alman gazete ve dergilerinde görev yapmıştı.