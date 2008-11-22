Üç adımda Alevilik açılımı

Alevilerin talepleri ve din özgürlüğü

Hükümet, uzun süredir üzerinde çalıştığı ‘Alevi açılımı’ hazırlıklarını büyük ölçüde tamamladı. Önümüzdeki günlerde Alevi kuruluşlarıyla müzakere edildikten sonra son şekli verilmesi planlanan projede, üç önemli düzenleme yer alıyor. Buna göre kısa vadede Alevi dedelerine maaş bağlanması, cemevlerinde kullanılan su ve elektrikten para alınmaması ve din derslerinin müfredatının değiştirilerek seçmeli hale getirilmesi planlanıyor.Başbakan Tayyip Erdoğan’ın Alevi aydınlarından Reha Çamuroğlu’nu danışman yapmasının ardından Alevi reformu, somut projelere dönüşüyor. Bir süredir yoğunlaştırılan çalışmalar, önceki hafta düzenlenen Alevi mitinginden sonra toplanan Bakanlar Kurulu’nda ele alındı. Toplantıda, Alevi açılımının Diyanet bünyesinde yapılmasının, başka dini gruplara emsal teşkil edebileceği ve değişik ibadethane isteklerinin gelebileceğini görüşü vurgulandı. Bu nedenle Alevi açılımının Kültür ve Turizm Bakanlığı aracılığıyla ‘kültürel açılım’ olarak uygulanması uygun bulundu. Alevi açılımını ve Alevi sivil toplum kuruluşlarıyla diyalog çalışmalarını Devlet Bakanı Sait Yazıcıoğlu ve AKP İstanbul Milletvekili Reha Çamuroğlu yürütecek. Hükümet, tüm Alevi kuruluşlarıyla görüşüp, olabilecek en geniş mutabakatla Aleviler’i memnun eden düzenlemeleri hayata geçirmeyi hedefliyor.Bakanlar Kurulu’nda alınan karara göre Aleviler için atılacak üç somut adım şöyle:Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçesinden Alevi dedelerine maaş bağlanacak. Maaşın kaç Alevi dedesine bağlanacağı ve maaşın miktarı Alevi kuruluşlarıyla yapılacak toplantılar sonunda belirlenecek. Abdal Musa Vakfı’nın Antalya Elmalı’da ‘Alevi Enstitüsü’ kurması ve burada sınavdan geçen kişilere maaş verilmesi de alternatifler arasında.Cemevleri, ‘kültür evi’ sayılacak. Elektrik ve su ücretinden muaf tutulacak. Bunun için yasal düzenlemeye gerek duyulmayacak.Hükümet, Aleviler’in karşı çıktığı zorunlu din dersini seçmeli hale getirecek. Gelecek yıl Milli Eğitim’de yapılacak düzenlemeyle Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi müfredatı değiştirilecek. Öğrencilere tüm dinler ve felsefeler öğretilecek. Namaz kılmayı öğrenmek, sure ezberlemek isteyenler için ayrıca seçmeli din dersi konulacak. Çocuğunun İslami bilgiler öğrenmesini istemeyen Alevi veliler, seçmeli dersi çocuklarına aldırmayacak.AKP Milletvekili Reha Çamuroğlu, ‘Alevi açılımı, artık bir hükümet politikası. En geç 10 gün içinde Alevi kuruluşların temsilcileriyle diyaloğa geçeceğiz’ dedi. Diyanet yetkilileri ise, hükümetin Alevi açılımının, kurumlarının dışında yürütüldüğünü belirterek, ‘Tüm çalışmalar Diyanet’in bağlı olduğu Devlet Bakanlığı tarafından yürütülmektedir’ dedi.Hükümetin açılımı, Alevi kuruluşlarının temsilcilerinden olumlu tepki aldı: Taleplerimizin karşılık bulması, memnuniyet verici bir gelişme. İlk kez hükümet politikası olarak Aleviler’e haklar verileceği söyleniyor. Açılımları somut olarak görmek istiyoruz.Sesimizin duyulmuş olması; mesajımızın gitmesi gereken yere gittiğini görmek bizi memnun etti. Hükümetin bize daha fazla kayıtsız kalmayacağını biliyorduk. Beklediğimiz bir gelişme oldu.Bu açılımlar ilk adım olmakla birlikte Alevilerin taleplerini tamamen yerine getirmiyor. Zorunlu din dersinin kaldırılması çok önemli. Yerine konulacak müfredat da çok önemli.Hükümeti kutluyoruz. Tüm talepler yerine gelmese de adım atılması tarihi olay.Hükümetin sorunlara çözüm için uğraşması çok önemli.