UBS’nin eski yöneticileri primlerini geri verecek

İsviçre'nin en büyük bankası UBS'nin eski yöneticileri, kendilerine yapılan prim ve ödemelerin 22 milyon İsviçre franklık (18,45 milyon dolarlık) kısmını daha geri verecek.



UBS Başkanı Peter Kurer, özel hissedarlarla yaptığı toplantıda, eski yöneticilerden geri gelen prim ve ödemelerin miktarının 70 milyon İsviçre frangını (59 milyon dolar) bulduğunu söyledi.



UBS Başkanı Peter Kurer geçen günlerde gelecek yıl sadece maaşını alacağını, kötü yatırımlar nedeniyle bu yıl zararı 40 milyar doları bulan bankanın durumu düzelinceye kadar 2007 ve 2008 yılındaki prim ödemelerinden feragat edeceğini açıklamıştı.



UBS'nin eski üst yöneticisi Peter Wuffli'nin de geçen yıl UBS'den ayrıldığı için 10 milyon doları almayacağı ifade edilmişti.

