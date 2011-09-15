-UBS'deki 2 milyar dolarlık kayıp ZÜRİH (A.A) - 15.09.2011 - İsviçreli UBS bankasının 2 milyar dolar kaybetmesine yol açan yetkisiz işlemle ilgisi bulunduğu iddia edilen bir kişi Londra'da gözaltına alındı. İngiliz polisi yaptığı açıklamada, sahtecilik şüphesiyle 31 yaşında Kweku Adoboli adlı kişiyi gözaltına aldığını bildirdi. İsviçre'de yayımlanan Neue Zürcher Zeitung (NZZ) gazetesi, gözaltına alınan kişinin UBS'nin Londra'daki menkul kıymetler biriminde çalıştığını yazdı. Adoboli'nin borsa yatırım fonu direktörü olduğu belirtildi. UBS'den bir sözcü de ''vakayla ilgili olarak Londra'da bir banka çalışanının gözaltına alındığını teyit edebileceğini'' söyledi. UBS'nin, çalışanlarına gönderdiği elektronik postada, ''Haberler üzücü olmasına rağmen, şirket bundan etkilenmeyecek. Müşterilerinize yoğunlaşmaya devam etmenizi istiyoruz. Bu belirsiz zamanlarda sizin desteğinize güveniyorlar'' denildi. Banka, ''gerçeği ortaya çıkarmak için bütün yolların deneneceğini'' kaydetti. İsviçre finansal piyasalar düzenleyici kuruluşu FINMA da UBS'nin kaybına yol açan vakayla ilgili bilgilendirildiğini ve UBS ile yakın temasta olduğunu açıkladı. UBS'nin hisseleri yüzde 7,8 değer kaybetti. UBS, ''yatırım bankacılığında bir çalışanın yetkisiz bir işlem yaptığının belirlendiğini, bu işlem sonucu 2 milyar dolar kadar zarar ettiğini'' açıklamıştı. Piyasa uzmanları, bu vakanın UBS'ye olan güveni sarsacağını, risk yönetimiyle ilgili açık sorun olduğu yorumunu yaptılar. İsviçre devletinin, yatırım bankacılığı bilançosundaki zehirli (toksik) varlıkların yol açtığı büyük zararlar nedeniyle 2008 yılında kurtardığı UBS, ABD'li yetkililerle vergi kaçakçılığı konusunda ihtilafa düşerek 300 müşterisinin ismini vermiş ve 780 milyon dolar para cezası ödemişti. UBS, daha sonra 4 bin 450 Amerikalı müşterisinin verilerini teslim etmeyi kabul etmişti. Yatırım bankacılığı biriminde 18 bin olmak üzere küresel çapta 65 bin kadar kişiye istihdam sağlayan UBS, geçen ay 2,3 milyar dolar tasarruf etmek için 3 bin 500 çalışanının işine son vereceğini açıklamıştı.